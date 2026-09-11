USO rechaza propuesta de vender parte de Ecopetrol y advierte riesgos para la soberanía energética

La Unión Sindical Obrera (USO) expresó su rechazo a las recientes propuestas que plantean la venta de Ecopetrol como mecanismo para aliviar la crisis fiscal del país y evitar nuevas reformas tributarias.

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A través de un comunicado, la organización sindical aseguró que desprenderse de la participación estatal en la principal empresa petrolera de Colombia significaría comprometer un activo estratégico para la economía nacional y la seguridad energética.

El pronunciamiento de la USO se publica días después de las propuestas expuestas por parte del Centro Democrático, conocidas por El Termómetro Político, de vender acciones de Ecopetrol como una alternativa a la reforma tributaria planteada por el gobierno de Abelardo de la Espriella.

El sindicato sostuvo que la importancia de Ecopetrol trasciende el ámbito empresarial y financiero, al considerar que el control de los recursos energéticos se ha convertido en un tema central en el escenario geopolítico mundial.

Según la organización, las principales naciones productoras de hidrocarburos mantienen una fuerte participación estatal en sus compañías energéticas, como ocurre con Saudi Aramco en Arabia Saudita, Petrobras en Brasil, Pemex en México y PDVSA en Venezuela.

La defensa de Ecopetrol como patrimonio estratégico

En el pronunciamiento, la USO destacó que Ecopetrol ha aportado a la Nación más de 180 billones de pesos durante los últimos cuatro años a través de impuestos, dividendos y regalías.

Además, subrayó que la compañía ha impulsado inversiones sociales en diferentes regiones del país y mantiene amplios encadenamientos productivos en actividades de exploración, producción, transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos.

La organización sindical argumentó que vender parte de la petrolera no resolvería los problemas fiscales del país y, por el contrario, podría afectar una de las principales fuentes de ingresos del Estado colombiano.

En ese sentido, insistió en que la empresa debe fortalecerse para garantizar el abastecimiento energético y reducir la dependencia de las importaciones de combustibles y gas natural.

La USO también alertó sobre lo que considera una disminución en las inversiones del negocio de petróleo y gas, así como retrasos en proyectos exploratorios y en el desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento. A juicio del sindicato, estas situaciones podrían agravar los riesgos de una eventual crisis energética en el país.

Llamado a movilizarse contra cualquier intento de privatización

En el documento, el sindicato recordó que la creación de Ecopetrol estuvo ligada a las luchas de los trabajadores petroleros tras la salida de la Tropical Oil Company en 1948. Asimismo, señaló que a lo largo de su historia la empresa ha enfrentado diversos intentos de privatización.

La USO aseguró que uno de los episodios más importantes ocurrió durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando se promovieron iniciativas que, según la organización, buscaban abrir espacio a una mayor participación privada en la compañía. En ese contexto, afirmó que las recientes propuestas para vender acciones de Ecopetrol representan un nuevo intento de entregar a particulares un activo que considera fundamental para el país.

La organización también anunció que convocará a trabajadores, comunidades de las regiones petroleras y distintos sectores sociales para defender la soberanía energética y el carácter público de Ecopetrol. El sindicato reiteró que se opondrá a cualquier iniciativa orientada a vender la participación estatal en la compañía, al considerar que hacerlo pondría en riesgo el patrimonio estratégico de la Nación.