Radican comisión accidental para reactivar el turismo en Santa Marta tras violento paro armado

Santa Marta busca recuperar su actividad turística y comercial después de las afectaciones económicas ocasionadas por el violento paro armado que se registró en la ciudad y que requirió una robusta intervención del Gobierno Nacional.

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Frente a esta delicada situación que puso en jaque la economía de la ciudad, la senadora Patricia Caicedo presentó ante la mesa directiva del Senado la creación de una comisión accidental que tendría como propósito plantear soluciones para la situación que atraviesa actualmente la ciudad.

La iniciativa parte de las dificultades que enfrenta buena parte del sector relacionado con el turismo.

El impacto económico que dejó el paro armado en Santa Marta

Los hoteles reportan niveles mínimos de ocupación, tanto en las zonas urbanas como en poblaciones rurales, mientras que el comercio no registra el mismo dinamismo.

Restaurantes, agencias de viajes, empresas de transporte y vendedores informales hacen parte de los actores que se han visto golpeados por la disminución de la actividad.

En este momento, el objetico es recuperar la confianza de quienes visitan Santa Marta.

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Comisión accidental para reactivar el turismo en Santa Marta

La comisión accidental planteada ante el Senado busca convertirse en un espacio de articulación para definir una ruta de recuperación que involucre a diferentes sectores, así lo explicó la senadora Patricia Caicedo:

Esta iniciativa busca crear una herramienta interinstitucional para crear una ruta de recuperación integral de la imagen de la ciudad, de la confianza de los visitantes y de la tranquilidad de la población.

La propuesta contempla la participación de distintos sectores en la construcción de un plan orientado a la reactivación económica y turística de Santa Marta. La intención es abordar la situación de manera integral y encontrar alternativas frente a las consecuencias que ha dejado la disminución de visitantes y de la actividad comercial.

La discusión también pone sobre la mesa la importancia de la percepción que tienen los turistas sobre el destino. La pérdida de confianza es señalada como uno de los factores que actualmente afectan el comportamiento de la actividad turística en la ciudad.

La iniciativa busca trabajar no solamente en la recuperación económica, sino también en la imagen de Santa Marta y en la percepción de tranquilidad entre la población y quienes tienen previsto visitar el distrito.

Le decimos a todos los visitantes que vengan a Santa Marta, esta es una ciudad de gente buena y trabajadora que necesita hoy más que nunca el respaldo de todos.

La propuesta de comisión accidental busca reunir a los sectores involucrados para definir acciones que permitan avanzar en la recuperación de la ciudad.