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'Operación Espacio Público': Así fue la intervención de la Alcaldía de Bogotá en la calle 26

La Alcaldía de Bogotá continúa en la tarea de recuperar espacios públicos para fortalecer la seguridad en puntos críticos de la ciudad.

Intervención para recuperar espacio público en calle 26 de Bogotá.
Foto: Secretaría de Gobierno

Noticias RCN

octubre 01 de 2026
09:08 a. m.
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La Alcaldía de Bogotá continúa con la tarea de recuperar espacios públicos en la ciudad con el fin de promover más seguridad y evitar que dichos espacios sean ocupados de manera indebida. Además, se busca que dichos espacios no se conviertan en lugares de acumulación de basura que afecten la salud de los residentes.

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Ese fue el caso de la zona entre la calle tercera y la avenida Ciudad de Cali, en donde alcaldías locales y entidades del Distrito intervinieron para remover escombros, desmontar estructuras y brindar acompañamiento a habitantes de calle que habitaban en este sector.

Resultados de la 'Operación Espacio Público' en la calle 26

La jornada de intervención, que tuvo la participación de las alcaldías locales de Santa Fe, Los Mártires, Teusaquillo, Fontibón y Engativá, logró el desmonte de 28 estructuras inadecuadas, recolección de 22 m³ de residuos y el apoyo a 24 personas en situación de calle que recibieron diferentes ofertas de servicio con las que cuenta el distrito.

Además de las alcaldías locales, entidades como la Policía Nacional, UAESP, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Integración Social, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y TransMilenio apoyaron la operación para seguir garantizando la seguridad de los bogotanos y reafirman su postura de seguir haciendo presencia en las zonas críticas de Bogotá.

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Alcaldía de Bogotá comprometida con la seguridad y la recuperación de espacio público

Intervenciones en puntos clave como San Victorino, San Bernardo, Parque Santander, carrera 30, calle 26 y en localidades como Usme o Santa Fe han permitido que la alcaldía, junto con otras entidades distritales, recupere miles de metros de espacios públicos que han sido ocupados por 'cambuches' o estructuras indebidas que atentan contra la seguridad y salubridad de los ciudadanos en calles principales y dentro de los barrios.

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