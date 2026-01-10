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Bogotá cambiará la educación para estudiantes de grados 10 y 11: así será el nuevo modelo

Bogotá implementará cambios en la educación de los grados 10 y 11 de colegios públicos. Así funcionará el nuevo modelo y esto cambiará para los estudiantes.

Bogotá cambiará la educación para estudiantes de grados 10 y 11: así será el nuevo modelo
Foto: diseñado por Magnific

Noticias RCN

octubre 01 de 2026
09:40 a. m.
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Bogotá prepara una transformación en la educación media de sus colegios públicos.

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La Secretaría de Educación del Distrito presentó un nuevo modelo dirigido a los estudiantes de grados 10 y 11, con el que busca actualizar lo que aprenden los jóvenes y acercar su formación a la universidad, el mundo laboral y sus proyectos de vida.

¿Qué cambiará para los estudiantes de grados 10 y 11 en Bogotá?

El denominado Marco para la Actualización de la Educación Media será la hoja de ruta de los colegios distritales.

La propuesta recoge las experiencias implementadas durante los últimos 20 años y establece lineamientos comunes para las instituciones, aunque su aplicación tendrá en cuenta las características y necesidades de cada comunidad educativa.

Entre los principales cambios está la reorganización del tiempo escolar y el fortalecimiento de estrategias de acompañamiento, nivelación y recuperación. También se impulsarán clases más activas y relacionadas con situaciones de la vida real.

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Además, los colegios deberán ofrecer alternativas de formación vinculadas con los intereses de los jóvenes y brindar acompañamiento socioemocional para facilitar la toma de decisiones sobre su futuro.

“A lo que estamos apuntando es que todos los estudiantes que transiten por la educación media cuenten con un proyecto de vida que ellos hayan construido, que sea sólido, que lo reconozcan y que los ayude a continuar en su trayectoria educativa o laboral”, explicó la secretaria de Educación, Julia Rubiano.

¿Por qué Bogotá cambiará la educación media?

Las cifras de la Secretaría de Educación muestran algunos de los retos. Actualmente, 393 de los 412 colegios públicos de Bogotá ofrecen educación media, pero solo el 75,4% de los estudiantes de noveno continúa directamente a décimo.

Además, 1.184 de los 53.178 alumnos matriculados en noveno desertaron durante 2024, mientras que 1.516 estudiantes que estaban en décimo no llegaron a cursar grado 11 al año siguiente.

Otro desafío está en los contenidos académicos, pues apenas el 43% de los colegios públicos con educación media realizó procesos de actualización curricular entre 2024 y 2026.

Con el nuevo marco, el Distrito busca que los colegios trabajen bajo una orientación común, sin aplicar exactamente el mismo modelo en todos, y que la educación de décimo y once prepare mejor a los jóvenes para continuar estudiando, ingresar al mundo laboral y construir su proyecto de vida.

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