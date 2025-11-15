Ya está habilitado un segundo carril en el kilómetro 18 de la Vía al Llano

Poco antes de las 7:00 p. m. del sábado 15 de noviembre habilitaron en el kilómetro 18 de la Vía al Llano o vía Bogotá - Girardot, un segundo carril, luego de que un derrumbe cubriera la carretera con tierra el pasado 6 de septiembre.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas celebró la noticia al inicio de la jornada: “Hoy cumplimos con el Meta y con el país. La habilitación de los dos carriles en el km 18 devuelve la confianza en esta vía estratégica y nos permite garantizar una operación más segura, estable y con mejores tiempos de viaje. Seguimos trabajando sin descanso para que la movilidad de los Llanos tenga soluciones definitivas y no solo de emergencia”.

Conductores no tendrán que seguir tomando la variante por la vía antigua:

Desde hoy, los conductores no tendrán que volver a utilizar la variante habilitada en la vía antigua, a unos 600 metros del lugar del derrumbe, que era la única opción de movilidad entre las capitales de Cundinamarca y el departamento del Meta.

La apertura de dos carriles permitirá el tránsito en ambos sentidos. Sin embargo, sobre las 7:00 p. m. del sábado se registraba un trancón de 15 kilómetros en sentido Villavicencio – Bogotá, que, de acuerdo con las autoridades, irá disminuyendo con el paso de las horas, incluso, minutos.

Tiempos de desplazamiento y economía en los Llanos Orientales mejorarán notablemente:

Se espera que la Movilidad entre ambas ciudades mejor notablemente, al igual que la economía en los Llanos, que habría sufrido pérdidas superiores al medio billón de pesos.

Conductores reportaban tiempos de desplazamiento que podían superar las 10 horas, luego de que el viaje promedio entre ambas ciudades fuera de hora y media. Un tiempo al que esperan acercarse los próximos días, gracias a la remoción de tierra y el control realizado en la parte alta de la montaña, para evitar nuevos deslizamientos.