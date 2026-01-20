CANAL RCN
Colombia Video

"Ya no más hijos que se queden sin padre": desgarradoras palabras de la esposa del profesor Neill Felipe Cubides

Denis Alfaro Flores, esposa del profesor, expresó el dolor de su familia y exigió respuestas rápidas y eficaces de las autoridades.

Noticias RCN

enero 20 de 2026
12:35 p. m.
La comunidad académica y la ciudadanía bogotana siguen conmocionadas por la muerte de Neill Felipe Cubides, profesor de periodismo de la Universidad Externado de Colombia, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado viernes en zona rural de Usme, al sur de la capital, cinco días después de su desaparición. Medicina Legal confirmó este lunes la identidad del docente, quien también trabajaba en la Procuraduría General de la Nación.

Cubides había sido reportado como desaparecido el 15 de enero, luego de salir de la Clínica El Country, en el norte de Bogotá, cerca de las 10:00 de la noche.

Según las primeras indagaciones, se encontraba acompañado de su hijo de aproximadamente 10 años cuando decidió tomar un taxi, momento en el que se perdió su rastro.

Esposa del profesor Neill Felipe Cubides exige justicia

Denis Alfaro Flores, esposa del profesor, expresó en un comunicado público el dolor de su familia y exigió respuestas rápidas y eficaces de las autoridades: “Con profundo dolor, mi hijo e hija y toda mi familia lamentamos la muerte de Ney Felipe, adorado esposo y excelente padre, víctima inocente de la violencia e inseguridad que agobia y azota a nuestro país”. La familia pidió que el caso no quede en la impunidad y reclamó la captura y condena de los responsables.

"Queremos y anhelamos convivir en paz": Denis Alfaro

En su mensaje, Alfaro subrayó que su esposo fue un profesional calificado y un docente que compartió sus conocimientos con generaciones de estudiantes y colegas. También agradeció las muestras de solidaridad recibidas y lanzó un llamado urgente: “Por favor, no más violencia. Necesitamos y reclamamos seguridad y justicia. Queremos y anhelamos convivir en paz”.

El caso ha generado un fuerte impacto en la Universidad Externado y en la Procuraduría, instituciones donde el profesor desarrollaba su labor, y ha reavivado el debate sobre la inseguridad en Bogotá y la protección de líderes académicos y sociales.

