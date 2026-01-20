Las pruebas que rodean la investigación sobre la muerte del profesor Neill Felipe Cubides

El cuerpo de Neill Felipe Cubides, profesor de periodismo de la Universidad Externado de Colombia, fue hallado sin vida el pasado viernes en zona rural de Usme, al sur de Bogotá, cinco días después de su desaparición.

Medicina Legal confirmó este lunes la identidad del docente, cuyo caso conmocionó a la comunidad educativa y a la ciudadanía capitalina.

Sobre la desaparición del profesor y primeras alertas

El profesor fue reportado como desaparecido el pasado 15 de enero, cuando salió de la Clínica El Country, al norte de Bogotá, cerca de las 10:00 de la noche. Según las primeras investigaciones, Cubides se encontraba acompañando a su hijo de aproximadamente 10 años cuando decidió tomar un taxi, momento en el que se le perdió el rastro.

Las alertas se activaron alrededor de la 1:00 de la mañana, cuando su esposa detectó transacciones bancarias irregulares que superaban los 6 millones de pesos. La familia denunció inmediatamente que el docente podría ser víctima de un paseo millonario, modalidad delictiva que ha incrementado en la capital colombiana.

El hallazgo del cuerpo se produjo tras una alerta ciudadana en zona rural de Usme. Ciudadanos reportaron lo que aparentaba ser un incendio, pero al arribar al lugar, las autoridades descubrieron que se trataba del cuerpo incinerado del profesor universitario.

Investigación y pronunciamiento oficial

La Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones para determinar si este caso tiene relación con otros hechos similares. Las autoridades analizan la posibilidad de que exista una banda delincuencial operando bajo el mismo patrón criminal en Bogotá.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció a través de sus redes sociales sobre el caso. El mandatario anunció que "se conformó un gran y robusto equipo por parte de la policía, del CTI y de la fiscalía" para dar con los responsables. "No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas", agregó.

El crimen involucra múltiples delitos, incluyendo hurto, secuestro, tortura y homicidio, según señalan las autoridades. Este caso se suma a la creciente preocupación ciudadana por los índices de inseguridad en la capital, particularmente relacionados con la modalidad del paseo millonario.

La comunidad académica de la Universidad Externado expresó su dolor por la pérdida del docente, mientras las autoridades continúan con las labores de investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y capturar a los responsables de este violento hecho.