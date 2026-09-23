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Yamid Amat, el reconocido periodista de Colombia, sigue en UCI: este fue el conmovedor mensaje de su hijo

Su hijo agradeció los mensajes de apoyo de cada uno de los seguidores del trabajo de su padre.

Foto: @yamidamat en Instagram.

Nicolás Forero

septiembre 23 de 2026
08:36 a. m.
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El 22 de septiembre de 2026 se conoció que Yamid Amad, el importante periodista colombiano, tuvo que ingresar a la Fundación Santa Fe de Bogotá en la noche del lunes 21 de septiembre.

El referente de la comunicación fue hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos y, en horas de la tarde, Adolfo Llinás Volpe, el director médico de la Fundación Santa Fe, emitió un comunicado oficial en el que se refirió a su estado de salud.

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En este se planteó que Yamid Amad ha requerido un monitoreo constante y que su pronóstico es reservado.

Esto reveló la Fundación Santa Fe de Bogotá acerca de la salud de Yamid Amat, el reconocido periodista de Colombia

La Fundación Santa Fe de Bogotá hizo énfasis en que el estado de Yamid Amat es crítico y que los especialistas correspondientes se encuentran a cargo de su cuidado.

"A solicitud de la familia, se permite informar que el señor Yamid Amat Ruiz se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Desde su ingreso en la noche de ayer (lunes), ha requerido manejo integral y multidisciplinario", se expresó desde la entidad médica.

"El paciente se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado. Los comunicados relacionados con su estado de salud se emitirán de acuerdo con la evolución de su condición y previa autorización expresa de la familia", se añadió.

Yamid Amat Serna, hijo del periodista Yamid Amat, se pronunció tras la hospitalización

Después del comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá, el hijo de Yamid Amat agradeció por los mensajes de pronta recuperación para su papá y pidió que se siga orando por él.

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"Gracias infinitas por todos los mensajes de apoyo, cariño y solidaridad a mi padre. Llegan a su corazón y al nuestro, su familia, con inmensa ilusión y esperanza, mientras él recibe atención y cuidado intensivo en la Fundación Santa Fe de Bogotá", planteó.

"Su pronóstico es reservado. Sus buenos deseos y energía son bendiciones inmensas. Con amor y gratitud en nombre de la familia, Yamid Amat Serna", concluyó.

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