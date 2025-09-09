CANAL RCN
Yeimi Murcia será ministra encargada de las TIC tras renuncia de Julián Molina

El presidente Gustavo Petro le aceptó la renuncia a Julián Molina.

Yeimi Carina Murcia Yela
Yeimi Carina Murcia Yela. Foto: MinTIC.

septiembre 09 de 2025
06:09 p. m.
Por medio del decreto 0975, la viceministra Yeimi Carina Murcia quedó como ministra encargada.

Esto se da luego de que el presidente Gustavo Petro le aceptara la renuncia a Julián Molina.

¿Por qué se pidió la renuncia de Molina?

Luego de que la plenaria del Senado eligiera a Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, como nuevo magistrado en la Corte Constitucional; el mandatario le pidió la renuncia a tres ministros.

Aparte de Molina, fueron llamados Diana Morales, ministra de Comercio; y Antonio Sanguino, ministro del Trabajo.

El ahora exministro de las TIC era cuota del Partido de la U. Él había sido el tercero en tomar las riendas de la cartera, después de Sandra Urrutia y Mauricio Lizcano, este último hoy precandidato presidencial.

La estancia de Molina en el ministerio fue corta, debido a que había sido nombrado en marzo, hace menos de ocho meses.

El presidente Petro le aceptó la renuncia y designó a Murcia como ministra encargada. Anteriormente, estaba ejerciendo como viceministra de Transformación Digital.

¿Quién es la nueva ministra encargada?

Murcia es originaria de Putumayo, aunque se crio en Cundinamarca. Estudió comunicación social en la Universidad Cooperativa, es especialista en Gobierno y Gerencia de la Universidad Externado; y magíster en Derechos Humanos de la Universitat Oberta de Cataluña, España.

Durante el Gobierno, estuvo entre 2023 y 2025 como directora de Apropiación de las TIC. En su gestión, más de un millón de personas fortalecieron sus competencias digitales por medio de Ciberpaz, un programa que buscó reducir la brecha social.

“Su experiencia ha estado marcada por un enfoque en la transformación digital, la equidad de género y la diversidad, lo que la ha consolidado como una de las líderes más influyentes en la alfabetización digital del país”, indica el ministerio en su página web.

