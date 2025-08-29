CANAL RCN
Ministro de Defensa dijo que no habrá despliegue adicional de tropas a la frontera con Venezuela

El ministro Pedro Sánchez se refirió al anuncio del presidente Petro de reforzar militarmente la frontera con Venezuela.

agosto 29 de 2025
03:09 p. m.
El dilema del Gobierno Nacional de militarizar o no la frontera entre Colombia y Venezuela continúa marcado por contradicciones y aclaraciones.

En medio del panel ‘Seguridad y Legalidad’ en el Congreso Nacional de Minería, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no habrá ningún traslado adicional de tropas del Ejército a la frontera con Venezuela.

“Se han incrementado capacidades gracias al decreto de conmoción interior, recogimos recursos para fortalecer lo que es antidrones y drones”, explicó Sánchez.

Sin embargo, un día antes de las declaraciones del ministro Sánchez, el presidente Gustavo Petro trinó en su cuenta de X que solicitó ampliar el número de uniformados de las Fuerzas Militares. “Tenemos 25.000 soldados en la zona”, afirmó.

Maduro le agradeció al presidente Petro por las 25.000 tropas

Por su parte, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, agradeció públicamente al presidente Gustavo Petro tras el supuesto despliegue adicional de tropas a la zona de frontera.

“La coordinación de la zona binacional número uno avanza. Para el bien de la soberanía, la paz y el futuro de prosperidad de nuestros pueblos fronterizos. Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos, la preservamos nosotros venezolanos y colombianos unidos por la paz”, expresó el líder chavista.

El presidente Petro insistió que se debe rechazar cualquier intento de invasión extranjera en Latinoamérica.

 

