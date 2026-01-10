“Con el corazón”: Colombia entera reacciona y llora ante la partida de Yeison Jiménez

Colombia entera lamenta hoy, 10 de enero del 2026, la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo al encontrarse en una avioneta que se accidentó en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Por esto, las redes sociales ya se han inundado de reacciones, pues el cantante no solo logró ser una de las figuras más importantes del género en el país, sino en toda Latinoamérica.

Reacciones a la muerte de Yeison Jiménez

No cabe duda de que esta noticia enluta a todo un continente, pues así ya lo han dado a conocer distintos artistas por medio de sus redes sociales. Jessi Uribe ya ha sido uno de los primeros en reaccionar en sus redes sociales ya que el cantante compartió un video, por medio de su cuenta oficial en Instagram, en donde elevó una oración en memoria de Jiménez.

“Hoy canto y me pongo el sombreo por ti mi hermano. Te vas como un gigante de la música… nos vemos arriba y sé que me recibirás con el corazón. Viva tu música y junto a ella tus recuerdos”, expresó.

Por su parte, Jorge Barón también se tomó sus redes sociales para compartir un video en donde lamentó la muerte y la pérdida que hoy sufre la música ranchera en el país.

“Lamento inmensamente la muerte de Yeison Jiménez, un artista muy cercano a nuestra programadora, pues inició su carrera en la televisión en el Show de las Estrellas”, señaló.

Jhonny Rivera también compartió un sentido post en sus redes sociales al manifestar el gran vacío que su partida deja para uno de los géneros más representativos del país.

“Hermanito, siento un vacío tan grande en mi pecho. Hay cosas que uno no logra entender, pero lamentablemente debemos aceptar. Siento una tristeza por tus hijitos, tu esposa, tu familia y por todo tu equipo, el vacío es enorme… no hay palabras”.

El Charrito Negro también tomó su cuenta para expresar sus condolencias.

“Hoy queda un silencio difícil de explicar. Se va una voz que marcó a su público, un talento que dejó huella y un ser humano que siempre llevó la música popular con orgullo y pasión. El vacío es inmenso, especialmente para su familia, sus hijos, su esposa y todo su equipo de trabajo”.

¿Qué se sabe del accidente de Yeison Jiménez?

Según un comunicado de la Aeronáutica Civil, la nave, con matrícula N325FA, cayó al estar en el sector comprendido entre Paipa y Duitama. Esta transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros.