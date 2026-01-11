CANAL RCN
Se reveló el último deseo de Yeison Jiménez: ¿cuál era?

Yeison Jiménez dejó clara su última voluntad en una de sus canciones más exitosas.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

enero 11 de 2026
02:03 p. m.
Yeison Jiménez, el artista que tenía 34 años y era oriundo de Manzanares, Caldas, murió el sábado 10 de enero de 2026 en un accidente de tránsito.

El cantante tenía programado un concierto en Marinilla, Antioquia, y llegó al Aeropuerto de Paipa a las 3:50 de la tarde para volar hasta Medellín.

Sin embargo, según la Aeronáutica Civil, la aeronave solo pudo estar entre tres y cinco minutos en el aire y, por causas desconocidas, se desplomó, cayó y se incendió.

Yeison Jiménez, en el 2025, lanzó una canción junto a Luis Alfonso en la que habló de la muerte. Ese tema musical se tituló 'Destino final' y fue uno de sus éxitos más recientes.

Además, en esa canción, Yeison Jiménez dejó claro cuál era su último deseo.

Este era el último deseo de Yeison Jiménez antes de morir

Yeison Jiménez, en la canción 'Destino final', dejó claro que antes de morir quería recibir un último beso de su mamá.

"Que el último beso sea el de mi madre, que la virgencita me los acompañe, que sean mis cabellos los que a mí me lleven al destino final", cantaba el reconocido artista colombiano.

Sin embargo, desafortunadamente, el artista partió de manera inesperada y sin haber estado físicamente con sus padres en las últimas horas.

Este fue el desgarrador mensaje de la hija de Yeison Jiménez tras su muerte

Yeison Jiménez realizó su último concierto en Málaga, Santander, y publicó en Instagram un video de ese show.

Por lo tanto, tras la confirmación de su muerte, su hija escribió las siguientes palabras en ese post:

Te amo, papá. No sabes cuánto me duele ver tus videos y que no estés aquí.

