Desgarrador relato de la madre de colombiano que desapareció en una misión en Ucrania

Una madre cucuteña permanece en medio de la zozobra y la angustia tras no saber nada sobre el paradero de su hijo, un joven de 30 años que se fue a Ucrania a prestar sus servicios como militar en el Ejército de este país.

Cristina Sarmiento, madre del militar desaparecido en Ucrania, rompió en llanto y reveló cómo fue la última llamada que tuvo con su hijo:

Yo le decía que no se fuera, le rogué, le supliqué, lloraba y le decía: ‘hijo no se vaya, allá es muy peligroso’ y él no me quiso hacer caso, él se fue con otro compañero otro amigo y mi sobrino.