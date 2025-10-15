Yina Calderón reveló nuevos detalles sobre la muerte de Baby Demoni, ¿qué dijo?

Tras la lamentable noticia, Yina Calderón compartió más detalles sobre el fallecimiento de Alejandra Esquin, más conocida como Baby Demoni.

Detalles sobre la muerte de Baby Demoni

La influencer Yina Calderón compartió en la tarde del 15 de octubre la lamentable noticia del fallecimiento de su amiga, conocida en redes sociales como Baby Demoni. Por el momento, se desconocen las causas exactas de su muerte; sin embargo, las autoridades ya se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar qué fue lo que realmente ocurrió.

Recientemente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que tuvo la oportunidad de reunirse con la familia de Baby, y confesó que aún le resulta muy extraño todo lo sucedido.

"Estuvimos con la familia de Alejandra un rato. El caso es bastante extraño, pero de todas maneras la Fiscalía es quien debe determinar qué pasó con ella. Si le hicieron daño o si fue otra situación… Hay que esperar a ver qué sucede”, aseguró Yina.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la muerte de Baby Demoni?

Además, la creadora de contenido expresó que tanto ella como sus hermanas le han enviado todo su apoyo y acompañamiento a la familia de la joven, recordando el vínculo especial y la amistad cercana que compartían.

También manifestó su tristeza por la pérdida y pidió respeto por el proceso que atraviesan los familiares de Baby, mientras se esperan los resultados oficiales de la investigación.

"Le envío mucha fortaleza a toda la familia de ella, es doloroso. Era una mujer muy chévere, era muy amiga de mi hermana Claudia y era una mujer muy valiente", destacó Calderón.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el caso de Demoni y se puedan esclarecen los hechos.