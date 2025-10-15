CANAL RCN
Colombia

Yina Calderón reveló nuevos detalles sobre la muerte de Baby Demoni, ¿qué dijo?

Yina Calderón compartió nuevos detalles sobre el fallecimiento de su amiga, Baby Demoni.

Baby Demoni
Foto Instagram @baby_demoni

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
07:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras la lamentable noticia, Yina Calderón compartió más detalles sobre el fallecimiento de Alejandra Esquin, más conocida como Baby Demoni.

Esta fue la última publicación de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón que falleció
RELACIONADO

Esta fue la última publicación de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón que falleció

Detalles sobre la muerte de Baby Demoni

La influencer Yina Calderón compartió en la tarde del 15 de octubre la lamentable noticia del fallecimiento de su amiga, conocida en redes sociales como Baby Demoni. Por el momento, se desconocen las causas exactas de su muerte; sin embargo, las autoridades ya se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar qué fue lo que realmente ocurrió.

Recientemente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que tuvo la oportunidad de reunirse con la familia de Baby, y confesó que aún le resulta muy extraño todo lo sucedido.

"Estuvimos con la familia de Alejandra un rato. El caso es bastante extraño, pero de todas maneras la Fiscalía es quien debe determinar qué pasó con ella. Si le hicieron daño o si fue otra situación… Hay que esperar a ver qué sucede”, aseguró Yina.

 

Yina Calderón confirma la muerte de reconocida influencer colombiana en extrañas circunstancias
RELACIONADO

Yina Calderón confirma la muerte de reconocida influencer colombiana en extrañas circunstancias

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la muerte de Baby Demoni?

Además, la creadora de contenido expresó que tanto ella como sus hermanas le han enviado todo su apoyo y acompañamiento a la familia de la joven, recordando el vínculo especial y la amistad cercana que compartían.

También manifestó su tristeza por la pérdida y pidió respeto por el proceso que atraviesan los familiares de Baby, mientras se esperan los resultados oficiales de la investigación.

"Le envío mucha fortaleza a toda la familia de ella, es doloroso. Era una mujer muy chévere, era muy amiga de mi hermana Claudia y era una mujer muy valiente", destacó Calderón.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el caso de Demoni y se puedan esclarecen los hechos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vía al Llano

Capturan a hombre que transportaba 266 paquetes de cocaína en la vía Bogotá-Villavicencio

Cesar

Grave explosión en depósito ilegal de combustible deja nueve heridos, cuatro en estado crítico

Antioquia

Unidad de Búsqueda inicia nueva fase de identificación de cuerpos en cementerio de Caucasia

Otras Noticias

Mundial Sub 20

Mateo Silvetti le da duro golpe a Colombia: así fue el gol de Argentina en la semifinal

Mateo Silvetti anotó el 1-0 de Argentina sobre Colombia en la semifinal del Mundial sub-20.

Karol G

¡Icónica! Así fue el performance de Karol G en el Fashion Show de Victoria’s Secret

La antioqueña hizo historia al convertirse en la primera colombiana en cantar en el famoso escenario.

Impuestos

Esto deben saber los viajeros sobre el impuesto al salir de Colombia: ¿Quiénes están exentos de pagarlo?

Guatemala

Destituyen en Guatemala a la cúpula de seguridad tras fuga masiva de pandilleros

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios