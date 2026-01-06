Zulma Guzmán fue capturada en Londres: inicia el proceso para su extradición

Este 6 de enero, se confirmó que Zulma Guzmán, la mujer señalada de ser la responsable de la muerte de dos menores de edad, tras un caso de envenenamiento con talio, fue capturada en Londres y notificada del proceso que corre en su contra en la Fiscalía General de la Nación en Colombia.

De acuerdo a lo informado por la Oficina Central Nacional de la Interpol, esta mujer, que contaba con una notificación roja asistirá a su audiencia inicial de extradición. "Esto quiere decir que ya fue considerada apta para que le sea notificada la orden de arresto provisional con fines de extradición".

Se informó que Guzmán Castro "debe comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster esta tarde (6 de enero de 2026)".

La reacción del abogado de la familia de las víctimas tras la detención provisional

Una vez se conoció la noticia entregada por las autoridades británicas, el abogado de la familia De Bedout, Fabio Humar, reaccionó positivamente a lo sucedido y entregó declaraciones al respecto.

Se confirma por parte de las autoridades del Reino Unido que Zulma Guzmán ya fue notificada de la circular que Interpol ha emitido por petición de las autoridades colombianas. En pocas semanas debemos tener una audiencia preliminar de imputación de cargos.

Detalles sobre el caso contra Zulma Guzmán

De acuerdo a lo reportado por la Fiscalía General de la Nación, Zulma Guzmán habría enviado unas frambuesas con chocolate a la casa de Juan De Bedout, las cuales estaban infectadas con talio, un metal pesado, de difícil acceso y altamente tóxico.

Envió este peligroso alimento vía domicilio en abril de 2025, las cuales terminaron siendo consumidas por Emilia Forero e Inés de Bedout, quienes perdieron la vida a causa de esto, según los estudios toxicológicos que les practicaron.

En diciembre de 2025, las autoridades emitieron una orden de captura en su contra con circular roja de Interpol. Días más tarde, se conoció que Guzmán fue rescatada en el río Támesis de Londres, donde intentaba atentar contra su vida.