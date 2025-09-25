¡Insólito! Once Caldas celebró su pase a semifinales sin haber jugado contra Independiente del Valle

El fútbol, a veces, nos regala capítulos que rozan lo inverosímil. Lo que prometía ser una noche de consagración para el Once Caldas, terminó en la eliminación de la Copa Sudamericana, marcada por un hecho que dejó perplejos a todos.

Once Caldas celebró su pase a semifinales sin siquiera haber disputado el partido de vuelta contra Independiente del Valle, un acto de triunfalismo prematuro que quedó registrado en videos virales y que ha generado un intenso debate sobre la mentalidad en el deporte colombiano.

Once Caldas celebró sin haber jugado contra Independiente del Valle

El equipo de Manizales llegó al crucial encuentro de vuelta con una ventaja significativa, un 2-0 obtenido en Ecuador con un brillante doblete de Dayro Moreno. Sin embargo, la confianza pareció desbordar los límites de la prudencia.

Videos ampliamente difundidos en redes sociales mostraron al plantel del "Blanco Blanco" a bordo de un bus, cantando, saltando, con banderas y sin camisetas, celebrando efusivamente su supuesto pase a la semifinal, todo esto antes de llegar al estadio Palogrande y jugar el partido decisivo.

La imagen de los jugadores en plena euforia, como si la clasificación ya estuviera sellada, ha sido el centro de todas las críticas.

La dura lección de un triunfalismo anticipado del Once Caldas

Lo que siguió fue una dura lección de humildad para el Once Caldas. En casa, ante su afición, el equipo no pudo mantener la ventaja.

Independiente del Valle remontó el marcador global, ganó el partido de vuelta por 2-0 y llevó la definición a la tanda de penaltis, donde el conjunto ecuatoriano se impuso, dejando al Once Caldas eliminado de la Copa Sudamericana. La alegría desbordada vista en los videos virales contrastó amargamente con la desilusión final.

El técnico de Independiente del Valle, Javier Rabanal, no dudó en referirse a la polémica celebración pre-partido.

"Me contaron cómo vivieron los jugadores colombianos en el bus y a mí personalmente no me gusta celebrar antes que las cosas se consigan. Sé que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos estado más serios y nos lo hemos llevado", declaró Rabanal, subrayando la importancia de la seriedad y el respeto por el rival.

Este incidente, donde Once Caldas celebró su pase a semifinales sin jugar, será un recordatorio para el fútbol colombiano de que, en las instancias decisivas, la humildad es tan importante como el talento en el campo. El sueño de las semifinales, programadas entre el 21 y el 28 de octubre, se desvaneció, y la final del 22 de noviembre en Asunción será sin el equipo de Manizales.