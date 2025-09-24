CANAL RCN
El gesto de James Rodríguez que levanta polémica en México: salió enfurecido

James Rodríguez se hizo viral debido a un feo gesto que tuvo con sus compañeros tras el empate de León.

Foto: @ferlopezl

septiembre 24 de 2025
07:06 p. m.
La noche de este martes en México tuvo a James Rodríguez como uno de los principales protagonistas de la jornada. El mediocampista colombiano fue figura del Club León al marcar un gol y asistir en el segundo tanto de su equipo, que llegó a estar 2-0 arriba en el marcador frente a Mazatlán. Sin embargo, el cuadro esmeralda no logró sostener la ventaja y terminó cediendo un empate en los minutos finales, resultado que desató la frustración del ’10’.

El partido parecía encaminado para que León sumara tres puntos importantes en casa, pero errores defensivos y desconcentraciones en el tramo final permitieron la reacción del conjunto visitante. La hinchada local, que celebraba la actuación de James, pasó de la euforia a la decepción en cuestión de minutos.

Un gesto que no pasó desapercibido

Al finalizar el compromiso, mientras la mayoría de sus compañeros se reunió en la mitad de la cancha para intercambiar camisetas y saludar a los rivales, James Rodríguez tomó un rumbo diferente. Con gesto serio y evidente molestia, el colombiano se marchó directamente al vestuario, evitando cualquier interacción en el campo. La escena fue captada por varios aficionados que grabaron el momento y rápidamente lo compartieron en redes sociales, donde se volvió viral.

El comportamiento de James generó opiniones divididas: algunos hinchas valoraron su enojo como una muestra de compromiso y exigencia profesional, mientras que otros criticaron su reacción por considerar que podría afectar la armonía del grupo.

El reto de León en el torneo

El empate deja a León con la obligación de recuperar terreno en la Liga MX si quiere mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación. Para James, el reto será transformar esa frustración en motivación, pues su rendimiento individual ha sido destacado y el equipo necesitará de su liderazgo para encarar los próximos compromisos.

Con este nuevo episodio, el colombiano vuelve a ser noticia, demostrando que su influencia va más allá de lo futbolístico y que su presencia en el fútbol mexicano no pasa desapercibida.

