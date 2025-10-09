CANAL RCN
Deportes

Óscar Córdoba criticó sin filtro el nivel de Kevin Mier en la selección Colombia

El histórico arquero de la selección Colombia, Óscar Córdoba, criticó con todo el nivel de Kevin Mier en la selección Colombia.

Óscar Córdoba
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
08:40 p. m.
La histórica goleada de Colombia por 3-6 frente a Venezuela en Maturín sigue dando de qué hablar. Aunque la Tricolor logró una remontada memorable que dejó a la Vinotinto sin repechaje al Mundial, las miradas también se dirigieron al arco colombiano, donde Kevin Mier tuvo un partido para el olvido. El joven portero antioqueño fue responsable directo en dos de los tres goles recibidos, algo que no pasó desapercibido para Óscar Córdoba, exarquero de la selección y panelista en ESPN.

Córdoba, quien fue campeón de Copa América en 2001 y es considerado uno de los mejores guardametas de la historia del país, fue tajante en su análisis. “Recibir tres goles ante Venezuela es para revisar qué pasó”, señaló en el programa, antes de detallar las fallas que, en su opinión, comprometieron a Mier.

Kevin Mier dejó un nuevo rebote y Venezuela acortó distancia vs. Colombia: así fue el 3-5 en Maturín
Kevin Mier dejó un nuevo rebote y Venezuela acortó distancia vs. Colombia: así fue el 3-5 en Maturín

Errores puntuales que costaron goles

El exarquero desglosó las acciones en las que Mier falló. “Se equivoca. Tiene el palo a su izquierda, a solamente 10 centímetros. Lo único que tenía que hacer era mandarla para afuera y ya”, dijo sobre el primer gol, criticando su ubicación y reacción.

Respecto al segundo tanto venezolano, Córdoba fue aún más directo: “Da rebote al medio con un disparo de media distancia. Lo que hizo como arquero, dentro de lo que tenía que hacer, lo hizo mal. Esa es mi crítica”, apuntó. Para el exguardameta, estas equivocaciones reflejaron la tensión que vivía el joven portero en los primeros minutos del compromiso.

Así reaccionó la prensa mexicana tras error de Kevin Mier en gol de Venezuela
Así reaccionó la prensa mexicana tras error de Kevin Mier en gol de Venezuela

Crítica constructiva y no personal

Córdoba también quiso aclarar que su análisis no es un ataque al jugador. “Mier contra Argentina lo hizo bien, pero hoy lo hizo mal. La gente cree que cuando uno critica una acción de un jugador está contra la persona. No es contra el jugador”, afirmó.

Video | Garrafal error de Kevin Mier le dio el segundo gol a Venezuela ante Colombia
Video | Garrafal error de Kevin Mier le dio el segundo gol a Venezuela ante Colombia

El exarquero concluyó que este fue “el peor partido de Mier” con la selección, pero confía en que pueda aprender de esta experiencia y mejorar de cara a los próximos retos de Colombia en su camino al Mundial.

