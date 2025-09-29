CANAL RCN
Deportes

Lewis Hamilton tomó la “decisión más difícil de su vida” con la muerte de su bulldog Roscoe

Lewis Hamilton se mostró bastante dolido con la lamentable muerte de su “verdadero amigo”, Roscoe.

Hamilton
Foto: @lewishamilton

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
01:20 p. m.
El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, compartió este lunes una de las noticias más emotivas de su vida personal. El piloto británico reveló que tomó la "decisión más difícil" al despedirse de su bulldog de 12 años, Roscoe, quien falleció el domingo tras una dura batalla contra la neumonía.

Hamilton, que actualmente corre para Ferrari, se ausentó el pasado viernes de una prueba de neumáticos en Italia para poder estar junto a su mascota, que se encontraba hospitalizada y con soporte vital. En un emotivo mensaje en redes sociales, el piloto contó que Roscoe murió en sus brazos, un momento que calificó como uno de los más dolorosos que ha vivido.

“La decisión más difícil de mi vida”

“Después de cuatro días con soporte vital, luchando con toda la fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Él nunca dejó de luchar, hasta el mismo final”, escribió Hamilton en Instagram, acompañando el mensaje con fotografías de los momentos que compartió junto a su inseparable bulldog.

El británico destacó la conexión especial que tuvo con su mascota durante más de una década: “Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos”.

Roscoe, parte de la historia de Hamilton

Roscoe fue mucho más que un perro para el piloto de 40 años. Desde que lo adoptó en 2013, lo acompañó a circuitos de todo el mundo, fue figura recurrente en el paddock y hasta en ceremonias de premiación, convirtiéndose en una especie de talismán para Hamilton.

Ahora, el británico se prepara para volver a la acción en el Gran Premio de Singapur este fin de semana, aunque admitió que será un reto competir con el dolor de esta pérdida tan cercana. Sus palabras han conmovido a fanáticos y colegas de la Fórmula 1, que le han expresado mensajes de apoyo en este difícil momento personal.

