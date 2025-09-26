El desesperado mensaje de Lewis Hamilton por la salud de su perro: “No sabemos si despertará”

Lewis Carl Davidson es tendencia en redes sociales en una nueva oportunidad y no por sus óptimos resultados deportivos, sino por la complicada situación de salud por la que se encuentra atravesando su mascota.

Ante su mensaje, cientos de internautas se han solidarizado con el deportista, pues sus palabras han conmovido hasta el llanto a los también fanáticos que la mascota se ha ganado.

Lewis Hamilton pide oraciones por su mascota

En las horas más recientes, el deportista se tomó su cuenta oficial de Instagram para compartir un contundente mensaje sobre el delicado estado de salud de su perro Roscoe, un bulldog de 12 años que se ha llevado la atención de millones de internautas ya que se ha convertido en el más fiel compañero del deportista.

Según el británico, su mascota contrajo neumonía de nuevo y se encuentra luchando por poder respirar bien, pues una característica de esta raza de perros son las grandes dificultades que poseen para inhalar oxígeno a raíz de la forma de su hocico. Durante el ingreso al hospital la mascota fue sedada pero durante el proceso su corazón se detuvo.

Durante el procedimiento, el grupo de médicos veterinarios lograron recuperar los latidos del animal. Sin embargo, actualmente se encuentra en estado de coma por lo que aún no se sabe con mayor certeza si la mascota logrará despertar.

De esta manera, Hamilton les solicitó a sus fanáticos oraciones por la salud de su perrito, quien también se ha convertido en un símbolo dentro de su imperio mediático.

Por favor, mantén a Roscoe en tus pensamientos. Estoy a su lado y quiero agradecer a todos por sus oraciones y apoyo, manifestó el hombre.

¿Qué pasará con la salud de Roscoe, mascota de Hamilton?

Aunque hasta el momento el deportista no ha revelado mayor información sobre el proceso de la mascota, explicó que durante las próximas 24 horas los médicos intentarán despertarlo.

En las imágenes se observa al hombre conmovido mientras acaricia la cabeza de su mascota, quien se encuentra entubado y acostado en una sala médica con todos los equipos conectados a su pequeño cuerpo.