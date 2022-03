¿Falcao, James, Ospina o Cuadrado? Abel Aguilar dijo quién es el líder de la Selección Colombia

En tres semanas, la Selección Colombia volverá a la acción de las eliminatorias sudamericanas, jugándose una última carta para clasificar al Mundial de Catar, la cual luce bastante utópica.

La 'tricolor' está séptima en la tabla de posiciones, con 17 puntos, a cuatro de Perú, que está ocupando el puesto que otorga un repechaje. Por eso, los dirigidos por Reinaldo Rueda deben ganar sí o sí los partidos frente a Bolivia y Venezuela y además, esperar resultados de los 'incas', Uruguay y Chile.

El mal momento de la selección ha desencadenado una lluvia de críticas hacia los jugadores y también ha hecho que salga a la luz un sin fin de rumores sobre una supuesta división entre futbolistas, cuerpo técnico y directivos.

¿Falta liderazgo en la Selección Colombia?

Uno de los temas que se ha debatido entorno a la Selección Colombia ha sido el de el líder que tiene el camerino en la actualidad, pues para muchos, no hay un referente al que los demás sigan con autoridad, como ocurrió hace unos años con Mario Alberto Yepes.

Al respecto, Abel Aguilar, un hombre que conoce a la perfección la intimidad de la 'tricolor', dio su punto de vista y aseguró quiénes son las voces de mando en el equipo hoy en día.

"El liderazgo se puede reflejar de muchas formar sin hablar. Con comportamientos. Hay que conocer bien a cada jugar y familia. La parte psicológica es fundamental. estamos pidiendo el liderazgo y no sabemos qué hay detrás de él. Falcao, David, Cuadrado, James; son ejemplo de eso. Cuando las cosas no se dan, dicen que ellos no lideran. Hay que entender al jugador y su entorno; no siempre se está bien", dijo el exmundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, en diálogo con RCN Radio.

Diferencias entre jugadores

En las últimas semanas, se han conocido especulaciones que indican que varios jugadores de la selección tendrían diferencias y no se la llevarían bien, como por ejemplo James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. Sin embargo, Aguilar fue tajante en que lograr una armonía al 100% es muy difícil y que se presenten algunos distanciamientos es absolutamente normal.

"La selección la tiene. Ellos están. Con Falcao jugamos desde los 13 años juntos. Acomodar un grupo a una Selección es muy difícil. El entrenador juega un papel fundamental; donde yo dejo un mensaje y desde lo que hago los pueda unir. Siempre hay diferencias, uno no se lleva bien con todos. Cuando uno entiende al otro por encima de uno, es un logro. En la Selección hay liderazgo. Hemos salido de momento difíciles, que las cosas funcionen y que este proceso se termine en Catar", declaró.

Recambio generacional en la Selección Colombia

Otro aspecto que preocupa bastante a algunos seguidores de la selección es la generación de futbolistas que llegará para las próximas eliminatorias, ya que varios de los actuales referentes están en la curva descendente de su carrera. En ese aspecto, Aguilar pidió paciencia para que el país vuelva a tener un grupo de futbolistas de elite.

"Los cambios generacionales no son tan fáciles de hacer. Los procesos son diferentes. El trabajo en la formación ha cambiado, la falta de recambio en los clubes, afecta en la Selección Colombia. Para llegar a mayores, yo tuve que jugar el Mundial Sub-20. Tuvimos que jugar la Eliminatoria a Sudáfrica que nos fue mal y esos nos ayudó. Ojalá terminemos con este ciclo en Catar. Hay que comenzar a analizar lo que pasa en las etapas de formación, estamos en deuda todavía", sentenció.