Situación de Adrián Ramos tomaría un giro inesperado: podría seguir en América

Hace unos días, los hinchas de América de Cali recibieron la peor noticia posible en plena fiesta navideña: el club anunció oficialmente la salida de Adrián Ramos. Desde hace semanas había mucha incertidumbre respecto a la continuidad del ídolo, pues su contrato vencía este domingo y no habían noticias de su renovación.

Como paños de agua tibia cayeron las reiterativas declaraciones recientes de Tulio Gómez asegurando que no iba a existir problema para la extensión del vínculo de Ramos y que se había ganado el derecho de decidir hasta cuándo jugar con el cuadro 'escarlata'. Sin embargo, esas palabras no se cumplieron y la institución no le renovó.

Muchas versiones sobre lo acontecido han surgido en estos días, pero la que más ha tomado fuerza es que Adrián Ramos tenía serias diferencias con una parte de la directiva de América, como bien podría ser el ahora expresidente Mauricio Romero. Este rumor podría ser el más certero, pues el jueves se anunció la salida de Romero del puesto y ahora, este viernes, se conoció que 'Adriancho' podría regresar. ¿Coincidencia?.

América se ilusiona con retener a Adrián Ramos

De acuerdo a Felipe Sierra, periodista de Win Sports, Tulio Gómez citó a Ramos a una reunión la próxima semana para limar diferencias y convencerlo de continuar en América de Cali al menos un año más. El dueño del club es un enamorado del fútbol del delantero y no quiere dejarlo ir, y por eso hará un último intento.

🚨 Tulio Gómez, máximo accionista de #América, tiene programada una reunión en la primera semana de 2024 con Adrián Ramos (37). Quiere conseguir su continuidad para 2024 🔴



👀 En el club reconocen la importancia del jugador y buscan hacer un esfuerzo para su permanencia pic.twitter.com/XVhajtFTsH — Pipe Sierra (@PSierraR) December 29, 2023

La urgencia de Gómez de dialogar lo más pronto posible con Adrián es por los intereses de diferentes equipos de Colombia y el exterior que ha recibido. Durante esta semana se conoció que Atlético Bucaramanga habría tenido acercamientos para conocer sus condiciones, aunque desde la MLS habría un club que sí estaría en negociaciones formales para concretar una contratación.

Adrián Ramos regresó a América de Cali en 2020 luego de más de 10 años en el fútbol de Europa en Alemania y España. En esa segunda etapa, fue gran artífice del título de liga de 2020.