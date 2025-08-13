¿Adrián Ramos volvería a jugar con América de Cali? La verdad detrás del rumor

El próximo 25 de agosto se abre la ventana para jugadores libre en el fútbol colombiano: un pequeño espacio para que los equipos puedan inscribir a futbolistas sin contrato y se puedan reforzar de cara al segundo semestre.

En América de Cali estarían atentos ante la posibilidad de tener un nuevo jugador en este periodo, aunque recientemente el técnico Gabriel Raimondi señaló que solo considerarán a un nombre que refuerce y no solamente por llenar un cupo.

¿Adrián Ramos es opción para América de Cali?

En prensa y redes sociales se comenzó a hablar de la posibilidad de que Adrián Ramos pueda regresar a 'La Mechita', luego de lo que fue su triste despedida del equipo en 2024, cuando el equipo perdió la final de la Coa BetPlay y los hinchas terminaron causando desmanes en el Pascual Guerrero.

Esta versión es alimentada por un rumor sobre la posible salida de un jugador en ataque, lo que dejaría la necesidad de contratar a un refuerzo para esa posición, el cual tendría que estar libre y debe ser colombiano, por lo que se reducen las opciones y Ramos quedaría como una de ellas.

De momento, la situación se está evaluando ante el interés que tendría Ramos en volver a jugar con América, pero no hay oferta formal y todavía no se ha planteado la opción entre las partes en cuanto a números o tiempo de contrato. Es un ofrecimiento que se está analizando.

¿Qué ha sido de Adrián Ramos tras su salida de América de Cali?

'Adriancho' dejó claro que su salida de América de Cali no correspondía al final de su carrera profesional. Durante los últimos meses se estuvo hablando de opciones para su futuro en el fútbol internacional y algunos clubes del FPC como Atlético Bucaramanga, sin llegar a un acuerdo.

De momento, el delantero ha estado pendiente de su proyecto al frente de la Fundación Adrián Ramos, donde están formando jugadores del Cauca desde la niñez. Además, se ha dejado ver participando en partidos amistosos con Borussia Dortmund.