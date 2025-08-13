Por la hazaña: ¿cuándo será la vuelta de América-Fluminense en Copa Sudamericana?

América de Cali no logró aprovechar su localía y perdió 1-2 frente a Fluminense en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Diego Raimondi mostró carácter y empuje en el tramo final del compromiso, pero no fue suficiente para evitar que el conjunto brasileño se llevara un resultado favorable de cara al juego de vuelta.

El duelo disputado en el estadio Olímpico Pascual Guerrero comenzó con un ritmo intenso. La visita golpeó primero, sorprendiendo con su efectividad cada vez que pisaba el área escarlata. Aunque América intentó reaccionar, la falta de precisión en el último pase y algunas imprecisiones defensivas terminaron por costarle caro. El gol del descuento, marcado en los minutos finales, dejó abierta una pequeña luz de esperanza para la serie.

Un resultado adverso que obliga a soñar en grande

El 1-2 en casa complica el panorama, pero no sentencia la eliminatoria. América de Cali deberá buscar la clasificación en el mítico estadio Maracaná, un escenario que impone respeto y donde Fluminense suele hacerse fuerte ante su afición. Sin embargo, el cuadro vallecaucano ya ha demostrado en otras competiciones que es capaz de competir ante rivales de peso y no renunciará a su sueño continental.

Para lograr la hazaña, los dirigidos por Raimondi necesitarán máxima concentración, orden táctico y contundencia en ataque. La llave aún tiene 90 minutos por disputarse y cualquier descuido podría costar caro, pero también un gol temprano podría cambiar por completo el desarrollo del encuentro.

Todo se define el martes 19 de agosto en Río de Janeiro

El partido de vuelta se disputará el próximo martes a las 7:30 p.m. (hora colombiana). América viaja con la obligación de ganar, ya que un empate no le sirve y una derrota lo dejaría fuera de la Copa Sudamericana. En el histórico Maracaná, el reto será mayúsculo, pero el equipo escarlata confía en dar el golpe y escribir una nueva página de gloria en el fútbol internacional.