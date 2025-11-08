CANAL RCN
Deportes

Adrián Ramos expresó su deseo de regresar a América de Cali: quiere ayudar al proyecto

Ramos, ídolo y uno de los goleadores históricos del América de Cali, habló sobre su futuro y no se ve lejos de 'La Mechita'.

Adrián Ramos América de Cali
FOTO: @adrianramosla20

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
09:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ya pasaron más de 6 meses desde que Adrián Ramos salió de América de Cali. El histórico delantero no logró tener la despedida que esperaba, pues su último partido con la camiseta 'escarlata' fue en una final perdida, donde la violencia terminó quedándose con el protagonismo.

Este es el dineral que le ingresará a América de Cali por el traspaso de Santiago Moreno a Fluminense
RELACIONADO

Este es el dineral que le ingresará a América de Cali por el traspaso de Santiago Moreno a Fluminense

El ídolo americano no se retiró del fútbol profesional. En los últimos meses se ha hablado de posibilidades para él en clubes de primera y segunda división, sin que se concrete algún negocio. Sin embargo, desde ya habla sobre sus planes a futuro una vez ponga el punto final definitivo.

Adrián Ramos y su deseo a futuro con América de Cali

En diálogo con Jaime Dinas, Ramos comentó que quiere seguir aportando al proyecto de América de Cali desde la posición que le toque, aunque señaló que le gustaría poder ser entrenador.

Con América por todo lo que he vivido, si estamos bien me gustaría ser entrenador, sino me gustaría ser parte de ese cambio que queremos para hacer un club más competitivo. No vivir tanto de la historia, vivir del ahora, del presente.

América de Cali y sus múltiples bajas para enfrentar a Fluminense: ¿no jugarán los refuerzos?
RELACIONADO

América de Cali y sus múltiples bajas para enfrentar a Fluminense: ¿no jugarán los refuerzos?

Cabe recordar que Ramos ya se graduó como DT profesional y está certificado por la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, no ha tomado la decisión de dar el paso al costado como jugador, por lo que habrá que esperar para que se cumpla ese deseo.

Adrián Ramos y el cambio de DT en América de Cali

En este diálogo, el delantero resaltó la labor de Marcela Gómez al frente de la presidencia de América. Sin embargo, indicó que no estuvo muy de acuerdo con el cambio de técnico, sacando a Jorge Da Silva y trayendo a un poco experimentado Gabriel Raimondi.

"Desde que el profe 'Polilla' llegó le expresé que era el técnico ideal para este América, veníamos en un momento complicado y él logró cambiar las cosas", comentó, resaltando que el DT Raimondi ha afrontado bien el reto con pocas semanas de trabajo ante competencias tan exigentes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

fpc

Estadio de histórico equipo del FPC cerrará sus puertas temporalmente: Dimayor anunció la decisión

andres llinas

¿Cuánto tiempo estará por fuera de las canchas Andrés Llinás tras su grave lesión?

América de Cali

Este es el dineral que le ingresará a América de Cali por el traspaso de Santiago Moreno a Fluminense

Otras Noticias

Transmilenio

Cierre total en el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal: ¿cuándo y cómo funcionará Transmilenio?

Habrá desvíos, cambios en rutas y un despliegue de 100 personas para orientar a los usuarios.

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 11 de agosto de 2025

¡El sorteo del Super Astro Luna de este 11 de agosto de 2025 dejó una gran cantidad de ganadores! Descubra el resultado exacto.

España

Con la fachada de retiros espirituales: así era como una banda ofrecía todo tipo de alucinógenos

Yina Calderón

¡Yina Calderón retó a Melissa Gate a volver a enfrentarse! ¿Qué fue lo que pasó?

Enfermedades

Práctica ancestral en la India podría tratar la apnea del sueño, según investigación