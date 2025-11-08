Adrián Ramos expresó su deseo de regresar a América de Cali: quiere ayudar al proyecto

Ya pasaron más de 6 meses desde que Adrián Ramos salió de América de Cali. El histórico delantero no logró tener la despedida que esperaba, pues su último partido con la camiseta 'escarlata' fue en una final perdida, donde la violencia terminó quedándose con el protagonismo.

El ídolo americano no se retiró del fútbol profesional. En los últimos meses se ha hablado de posibilidades para él en clubes de primera y segunda división, sin que se concrete algún negocio. Sin embargo, desde ya habla sobre sus planes a futuro una vez ponga el punto final definitivo.

Adrián Ramos y su deseo a futuro con América de Cali

En diálogo con Jaime Dinas, Ramos comentó que quiere seguir aportando al proyecto de América de Cali desde la posición que le toque, aunque señaló que le gustaría poder ser entrenador.

Con América por todo lo que he vivido, si estamos bien me gustaría ser entrenador, sino me gustaría ser parte de ese cambio que queremos para hacer un club más competitivo. No vivir tanto de la historia, vivir del ahora, del presente.

Cabe recordar que Ramos ya se graduó como DT profesional y está certificado por la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, no ha tomado la decisión de dar el paso al costado como jugador, por lo que habrá que esperar para que se cumpla ese deseo.

Adrián Ramos y el cambio de DT en América de Cali

En este diálogo, el delantero resaltó la labor de Marcela Gómez al frente de la presidencia de América. Sin embargo, indicó que no estuvo muy de acuerdo con el cambio de técnico, sacando a Jorge Da Silva y trayendo a un poco experimentado Gabriel Raimondi.

"Desde que el profe 'Polilla' llegó le expresé que era el técnico ideal para este América, veníamos en un momento complicado y él logró cambiar las cosas", comentó, resaltando que el DT Raimondi ha afrontado bien el reto con pocas semanas de trabajo ante competencias tan exigentes.