Adrián Ramos y otros jugadores de América de Cali se quejaron del arbitraje vs. Junior

Hay polémica en el fútbol colombiano luego de lo que fue la actuación arbitral en el partido donde América de Cali se enfrentó a Junior de Barranquilla en la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay en el estadio Pascual Guerrero.

La acción más debatida en redes sociales fue en el gol de Junior, pues ninguna toma entregada por la trasmisión oficial ni por el VAR logró determinar si el balón cruzó por completo la línea de meta. El tanto se convalidó, generando reacciones por parte de los jugadores americanos.

Las quejas de los jugadores de América

Adrián Ramos, capitán del cuadro caleño, entregó declaraciones en zona mixta, en donde se quejó por esta decisión arbitral. "Es difícil y hay que saber hablar porque si no nos suspenden, pero decir la verdad no puede incomodar", dijo inicialmente a Zona Libre de Humo.

Lo que pasó hoy aquí no se puede repetir, ni en el Pascual ni en el fútbol colombiano porque es la única forma de mejorar. Se nos tira el trabajo ante un equipo complejo, estábamos por delante y no nos pueden empatar de esta forma.

Jean Pestaña, quien terminó como el autor del autogol, se quejó por la presión de Teófilo Gutiérrez. "Le dije, profe andá a revisarla porque yo estoy a un metro y no entra. Me dice que va a revisarla y ahí mismo Teo le dice que qué va a revisar y después gol confirmado, la voz de Teo tiene mucho peso en el fútbol".

Ómar Bertel, el jugador que termina sacando el balón de la línea, comentó a 'Lozada Sports'. "Yo creo que todo el mundo sabe lo que pasó, para mí que estoy de frente no entra totalmente el balón, pero ya eso es decisión de ellos (árbitros)".