CANAL RCN
Deportes

Piden sanción para jugador de América de Cali por gesto al árbitro tras polémica vs. Junior

El cuadro escarlata terminó con dos jugadores expulsados en el partido ante Junior y ahora se habla de un posible sancionado de cara a las próximas fechas.

América de Cali árbitro Wilmar Montaño
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
06:55 a. m.
Este domingo, América de Cali quedó al borde de la eliminación en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay tras no pasar del empate ante Junior de Barranquilla en el estadio Pascual Guerrero, en el partido correspondiente a la segunda fecha de estas instancias.

Este compromiso estuvo cargado de polémicas, tanto de locales como visitantes. Sin embargo, la situación más discutida fue en el gol de Junior, pues no hay un ángulo claro en donde se muestre que el balón superó la línea de gol.

Cristian Barrios le aplaudió al árbitro central

Al finalizar el compromiso, Cristian Barrios, delantero de América que fue elegido como la figura del encuentro, se expresó en contra de las decisiones arbitrales. Aunque fue cauteloso con sus declaraciones, terminó aplaudiéndole al árbitro Wilmar Montaño.

Este gesto ha provocado que hinchas de los otros equipos del cuadrangular A pidan a la Dimayor una sanción de oficio contra el extremo barranquillero. Habrá que esperar para saber qué expuso Montaño en su informe con relación a este gesto de Barrios.

América de Cali y dos sancionados vs. Medellín

En la tercera fecha de los cuadrangulares, América de Cali estará enfrentando a Independiente Medellín en el Pascual Guerrero, donde tendrá dos bajas por suspensión: José Cavadía por doble amarilla y Rafael Carrascal por una roja directa tras agredir a Teófilo Gutiérrez.

Estas bajas a nivel disciplinario se suman a los jugadores que se encuentran en el departamento médico 'escarlata': Luis Ramos, Dylan Borrero, Jhon Murillo, Eder Álvarez Balanta, Nicolás Hernández, Andrés Tello y Kener González.

