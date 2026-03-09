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Asociación del Fútbol Argentino toma decisión tras renuncia de Messi

La Asociación del Fútbol Argentino comunicó a todos los clubes las acciones a tomar después de la renuncia de Lionel Messi.

Messi recibirá homenaje en Agentina.
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
08:38 a. m.
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El pasado 31 de agosto, el astro argentino Lionel Messi anunció oficialmente su retiro de la Selección Argentina después de más de 20 años de trayectoria en los que alcanzó 4 títulos y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la selección.

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Su decisión provocó un sinfín de reacciones, tanto en jugadores que compartieron equipo con él como en periodistas que demostraron su tristeza ante la sorprendente noticia. En redes, cientos de fanáticos compartieron un emotivo video que recorre toda la trayectoria de Messi hasta llegar a conseguir la Copa del Mundo en Qatar 2022.

AFA tomó decisión para homenajear a Lionel Messi

Días después de la noticia, la AFA comunicó los pasos a seguir para los partidos de todas las categorías profesionales en el país: "Se dispone que en la próxima fecha de todas las categorías de todas las disciplinas masculinas y femeninas se detenga el partido a los 10 minutos de primer tiempo y se brinde un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina".

Además, informaron que en aquellos estadios donde haya pantallas, se debía difundir un video institucional previo al inicio de los partidos. En el partido que disputaron Boca Juniors y Vélez por la Copa Argentina se cumplió con esta medida que se extenderá a lo largo de la semana y hasta el fin de semana del 5 de septiembre.

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Estos son los números de Messi en la Selección Argentina

En total, fueron 207 partidos los que disputó Messi con la 'albiceleste' registrando 125 goles y 68 asistencias; fue capitán en 133 oportunidades y, contando todas las categorías, consiguió 6 títulos: el Mundial Sub 20 en 2005, Oro Olímpico en 2008, la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima en 2022 y el Mundial de la FIFA 2022.

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