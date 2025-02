🔴EN VIVO🔴 Al-Nassr vs. Al Wasl: ¡Jhon Durán jugará por primera vez con Cristiano Ronaldo!

Este lunes 3 de febrero, Al-Nassr recibirá a Al Wasl para disputar un duelo correspondiente a la séptima fecha de la Liga de Campeones de la AFC 2024/25. Los comandados por Stefano Pioli quieren hacerse fuertes en el Al Awwal Park (Riad, Arabia Saudita) para llegar fuertes a los octavos de final. Jhon Durán podría hacer su debut oficial con los 'Caballeros de Najd'.

Al-Nassr ya aseguró su 'tiquete', pues a falta de dos jornadas ocupa la tercera posición con 13 unidades. Pioli y compañía quieren enderezar el rumbo luego de haber perdido 1-2 contra Al-Sadd. Cabe resaltar que antes de esta caída habían hilado cuatro triunfos: 1-3 vs. Al-Gharafa, 5-1 vs. Al-Ain, 0-1 vs. Esteghlal FC y 2-1 vs. Al-Rayyan.

Al Wasl también reclamó uno de los ocho cupos que entregó el Grupo B. Los dirigidos por Milos Milojevic son quintos, con 11 puntos. El cuadro emiratí no pierde desde la segunda fecha, cuando fue superado por Al-Ahli (0-2).

En 2019 compartieron el Grupo A y cada equipo ganó su partido en condición de local. El duelo en Riad quedó 3-1 a favor de Al-Nassr gracias a los goles de Giuliano, Fahad Jumayah y Abdullah Al Salem (Khalil Khamis 'maquilló' el resultado con una anotación al 90').

Al-Nassr vs. Al Wasl: posibles formaciones

Stefano Pioli usaría este '11' vs. Al Wasl

Arquero: Bento.

Defensas: Sultan Al-Ghannam, Aymeric Laporte, Ali Lajami y Nawaf Boushal.

Sultan Al-Ghannam, Aymeric Laporte, Ali Lajami y Nawaf Boushal. Volantes: Marcelo Brozović, Otávio y Ângelo Gabriel.

Delanteros: Sadio Mané, Jhon Durán y Cristiano Ronaldo.

Miloš Milojević y su potencial alineación vs. Al-Nassr

Arquero: Khaled Al-Senani.

Defensas: Salem Juma Awad, Soufiane Bouftini, Alexis Pérez y Abdulrahman Saleh.

Salem Juma Awad, Soufiane Bouftini, Alexis Pérez y Abdulrahman Saleh. Volantes: Fábio Lima, Srdjan Mijailovic, Nicolás Giménez y Jonatas Santos.

Delanteros: Ali Saleh y João Pedro.

Al-Nassr vs. Al Wasl: hora y dónde ver

Fecha: lunes 3 de febrero de 2025.

Hora: 1:00 p. m. (hora colombiana).

Estadio: Al Awwal Park (Riad, Arabia Saudita).

Competencia: Liga de Campeones de la AFC.

Fecha: 7 del Grupo B.

7 del Grupo B. Transmisión: Disney +.