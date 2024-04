Gamero mostró su enojo por el arbitraje en La Paz: “Los minutos que se perdieron no se repusieron”

Millonarios llegó a Bogotá tras su derrota en La Paz contra Bolívar tres goles a dos, complicando seriamente la clasificación del cuadro embajador para la siguiente ronda de la Copa Libertadores, pues tendrá que sumar los próximos nueve puntos para seguir soñando con el tan anhelado tiquete a octavos de final.

A su llegada a la capital de la República, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios hizo un balance de lo que fue el partido del conjunto bogotano en Bolivia, mostrando una fuerte molestia con el árbitro, quien tuvo una polémica actuación en el juego válido por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

Alberto Gamero preocupado por el arbitraje

En primera instancia, Alberto Gamero dejó claro que la expulsión de Delvin Alfonzo fue exagerada, pues tenía que expulsar de igual manera a Francisco Da Costa, quien fue el primero en provocar al venezolano, pero lo que más le preocupa es falta de reposición en los compromisos, pues se ha vuelto costumbre pelear en los minutos finales.

“Se vio que Da Costa fue el que lo provocó, tenían que haber expulsado a los dos, pero hay que reconocer que nos equivocamos, Delvin no puede hacer eso en una Copa Libertadores, ya hablé con él, pero lo que más me inquieto es que los minutos que se perdieron no se repusieron, esto no es excusa y hay que hacer realista que tuvimos mucho tiempo para poder empatar el partido”, aseguró Alberto Gamero.

Mensaje de Alberto Gamero en el segundo tiempo contra Bolívar

Por otro lado, Gamero expresó el mensaje que le hizo a sus dirigidos antes de que iniciaría el segundo tiempo, afirmando que Millonarios tuvo las oportunidades para empatar el partido, pero la imprecisión de sus delanteros impidió que el conjunto capitalino pudiera sumar un punto en su visita a La Paz.

“Con la inclusión de Giordana y la de Vega que sabe acomodarse para jugar con tres cuando estemos atacando. Bolívar intentó defender su resultado, pero las opciones que desperdiciamos nos llevaron a perder el partido”.

Por último, realizó un balance de las dos primeras fechas de Copa Libertadores, dejando claro que todavía hay opciones de clasificar a la siguiente ronda del torneo internacional.

“Es un balance negativo, como dice uno se regalaron los primeros 45 minutos donde hubo un par de desconcentraciones en los tiros de esquina, cometimos esos errores y Bolívar los aprovechó, con la expulsión de ellos y en el segundo tiempo sometimos ese equipo en La Paz, tuvimos las opciones, pero no la concretamos”, finalizó Alberto Gamero.