Alberto Gamero se quebró recordando a Jhon Mario Ramírez previo a la gran final

Millonarios está preparado para la gran final del fútbol colombiano frente a Atlético Nacional y el juego definitivo se llevará a cabo este sábado 24 de junio en el estadio Nemesio Camacho el Campín que se colmará de miles de hinchas albiazules que sueñan con poder volver a ver campeón a su equipo y más ante su rival de toda la vida.

Alberto Gamero y David Macalister Silva hablaron en la rueda de prensa previa al juego definitivo y el técnico samario se quebró cuando le recordaron a uno de sus más grandes amigos Jhon Mario Ramírez, ídolo del cuadro albiazul y quien falleció en el 2021.

“Nostalgia por Jhon Mario Ramírez. Él era una de las personas que más quería que yo viniera a Millonarios. Ojalá que el día de mañana le podamos dar la alegría y sé que allá arriba él lo va a disfrutar”, dijo el director técnico con la voz entrecortada.

De igual manera, el entrenador tuvo un mensaje para los hinchas de Millonarios y les pidió paciencia para el juego de la noche del sábado. “Nosotros no podemos jugar al son de la hinchada, tenemos que jugar muy inteligentemente. Nosotros jugamos con 15 cuando está nuestra hinchada. Mañana van a haber muchos niños en el estadio. Que nos alienten como siempre que vamos a dejarlo todo”.

Respecto a Álvaro Montero y Óscar Cortés, Gamero también fue claro en que serán titulares, pues son jugadores de Selección. “Vienen de la Selección y van a estar en la final. Los dos van a estar mañana y eso no es ningún misterio”.

“Va a haber un partido como el de Medellín. Un encuentro donde el que menos cometa errores va a ser el campeón. Tenemos la idea de salir a la cancha a jugar bien. Estamos convencidos que va a ser una gran final porque se van a enfrentar dos grandes instituciones”, dijo sobre el encuentro que se disputará en la capital de la República.

“Siento una gran satisfacción. La vida tiene muchos tropiezos, pero siempre he sido fuerte y muy valiente. Yo el día a día lo vivo con felicidad. La oportunidad que me dio Millonarios a mí no la voy a olvidar nunca y porque he estado cerca de mi familia”.

“Yo veo a la gente que está contenta. Dios quiera que mañana les podamos dar la felicidad que todos quieren”, agregó.

“Los muchachos no pueden vivir una ansiedad diferente a la que hemos vivido en todo este proceso. No ha sido fácil y están acostumbrados a jugar con estadios llenos en todo el país. Veo tranquilos a los jugadores porque ellos saben que tienen un trabajo por delante y que lo quieren plasmar el día de mañana (sábado)”, concluyó el DT samario.