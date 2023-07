Alberto Gamero analizó el inicio del torneo para Millonarios: “Nos hizo falta el gol”

Millonarios comenzó la defensa del título igualando frente al Deportivo Pasto en condición visitante. El equipo bogotano fue el que puso las condiciones en el terreno de juego, pero la falta de eficacia de sus jugadores impidió que se llevará los tres puntos de su visita al estadio Libertad de Pasto.

Tras finalizar el partido, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, reconoció los errores que tuvo el equipo embajador en el frente de ataque, pero destacó el trabajo que se realizó en la zona defensiva y la posesión de pelota que tuvo el equipo a pesar de tener un cambio de esquema en el terreno de juego.

“Positivas muchas cosas. Siempre pensamos y practicamos lo que era los cinco en el fondo y me parece que hoy fue un trabajo serio, sólido y me sorprendió la posesión de balón del equipo, el salto de línea de centrales nos sirvió mucho para seguir jugando. No me gustó que tuvimos dos opciones de gol claras que no metimos, pero me gustó el equipo, la forma como entiende y tuvimos dos laterales jóvenes que hicieron buen partido como Rosales y Asprilla. Son cosas para ir dando modificaciones. Comenzamos con 5-4-1 y terminamos con 4-3-3 y para ellos es bueno a medida que ellos vayan entendiendo la parte táctica”, aseguró el entrenador ‘samario’.

De igual forma, habló de esquema que tuvo el Deportivo Pasto en el segundo tiempo, donde le quitó la pelota al conjunto embajador y en algunos pasajes del partido lo hizo ver bastante desordenado.

“A veces la respuesta no es Millonarios bajó, sino que Pasto subió. No estamos jugando solos. Pasto entendió y se paró mejor. De pronto al principio se confundió con esa estructura nuestra, pero lo que vi yo es que nosotros no fuimos claros por momentos. La intención de atacar la tuvimos nosotros, pero a veces el rival nos obliga a hacer cosas diferentes porque se para mejor. Donde juguemos siempre vamos a buscar los partidos. Pasto se defendió bien, pero la idea era atacarlos y buscar el arco contrario”, agregó Alberto Gamero.

Un esquema que favoreció a los jugadores

Por último, el entrenador del equipo bogotano habló sobre el cinco de fondo que planeó Millonarios en el debut del segundo semestre, dejando claro que es un trabajo que se ha venido realizando en la semana y que ha beneficiado a los centrales, los cuales tuvieron una gran participación en el compromiso.

“Estas son situaciones que se nos presentan, la vamos a seguir haciendo y por momentos vamos a variar. A mí me gusta que el jugador sepa manejar las diferentes estructuras. A Juan Pablo lo favoreció esta estructura porque en su selección juega así y también a Arias y a Llinás porque todo eso para ellos es ganancia”, finalizó el entrenador de Millonarios.

