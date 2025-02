¿Nacional o Santa Fe? Alberto Gamero habló de dirigir a estos dos equipos

Luego de su salida de Millonarios, la cual se dio a finales del año 2024, el técnico Alberto Gamero reapareció para hablar sobre su actualidad y lo que viene con su carrera.

En charla con el canal Win Sports, el samario contó en primera medida las razones de su salida del cuadro embajador, algo que en su momento tomó por sorpresa a jugadores, directiva e hinchas.

"Yo me desgasté en los últimos días. Yo hablaba todos los días con los directivos de Millonarios, con el doctor Serpa y el doctor Camacho para ver que íbamos a traer y cómo nos íbamos a reforzar", dijo.

"Pero después del título de Nacional, hubo cosas en las que yo vi que me estaba quedando sin fuerza, por eso opté por tomar la decisión y siento que lo hice en el momento justo. Para mí es lindo salir a la cancha y que la gente reconozca lo que hice y no en el día de mañana ser odiado por no poder hacer lo que la gente quiere”, agregó.

Gamero no rechazaría a Santa Fe y Nacional

Enfocándose en su futuro, Gamero analiza varias posibilidades, sin embargo, ningún club ha tenido acercamientos con su entorno.

Mientras se define su futuro, el samario fue consultado por una posible llegada a dos clubes grandes como Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

Allí, el estratega no escatimó y aseguró que no se negaría a estar en el banquillo de estos dos equipos, que son considerados rivales acérrimos de Millonarios.

“Nosotros no podemos decir ‘no’ a nada en la vida a nada, uno tiene que mirar las cosas con tranquilidad. Sé que hay cinco años en una institución, pero Alberto Gamero no se puede quedar en eso, Alberto Gamero sigue viviendo, tiene que pagar su apartamento, pagar su casa, es lo que uno como profesional siempre debe pensar", dijo.

Y completó: "Uno no puede decir que no va a tal parte porque yo también tengo familia y eso uno no lo puede evitar, pero en estos momentos no tengo desespero por estar en un banquillo. Estoy descansando”.