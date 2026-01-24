Álbum Panini del Mundial 2026 en Colombia: precio, preventa y cuántas láminas trae

El Mundial se empieza a sentir mucho antes del pitazo inicial, y para millones de aficionados ese aviso llega cuando aparecen las primeras noticias del álbum Panini.

Con el lanzamiento oficial de la portada del Álbum Panini del Mundial 2026, la fiebre mundialista comienza a tomar fuerza en Colombia, esta vez con una edición histórica que promete ser la más grande de todos los tiempos.

Se trata del primer álbum de una Copa del Mundo con 48 selecciones, un cambio que no solo amplía el torneo, sino que también eleva el reto para los coleccionistas. La edición 2026 llega con cifras récord, más figuritas y un impacto económico que ya genera conversación entre los fanáticos.

Panini y un álbum histórico con 980 láminas en 2026

El álbum del Mundial 2026 contará con 980 láminas, una cifra nunca antes vista. En ellas estarán representadas las nóminas completas de los 48 equipos participantes, los estadios oficiales, los escudos de cada selección y una serie de imágenes especiales que suelen convertirse en las más codiciadas.

La preventa comenzará el 1 de marzo, mientras que en la primera semana de mayo de 2026 el álbum y las láminas estarán disponibles para el público general en almacenes de cadena y puntos autorizados.

Desde la propia Panini se estima que un consumidor deberá disponer de cerca de 700.000 pesos colombianos para completar la colección.

Precio del Álbum Panini 2026 en Colombia

Quien quiera llenar el álbum completo deberá contar con aproximadamente 700.700 pesos, teniendo en cuenta que son casi 980 láminas únicas. A este valor se suma el costo del álbum: $14.900 en pasta blanda y $49.900 en pasta dura.

El sobre tendrá un precio de $5.000, aunque incluirá más figuritas, lo que reduce el costo por lámina a unos $714, apenas un 2 % más que en la edición anterior. También estará disponible la caja display con 104 sobres, con un valor cercano a $520.000, pensada para avanzar rápido en la colección.

Lina María Bolívar, gerente de unidad de negocio de Panini, y Luis Felipe Gallego, vicepresidente comercial de Continente S.A., explicaron a El Tiempo que “Cada Mundial hemos logrado que Colombia sea uno de los cinco países que más vende láminas en el mundo. Hemos identificado, por medio de estudios, que más del 70 % de la población colombiana que compra el álbum logra llenarlo, porque Panini es tradición”.

Además, indicaron que “por lo general, el álbum de fútbol se llena con cajita y media”, confirmando que, aunque el reto es grande, la tradición mundialista en Colombia sigue más viva que nunca.