James Rodríguez rompe el silencio y envía mensaje sobre su nivel antes del Mundial 2026

El colombiano James Rodríguez volvió a ser protagonista, esta vez fuera del campo, luego de referirse a su estado físico y futbolístico de cara al Mundial con la Selección Colombia.

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El volante disputó su primer partido como titular con Minnesota United en la derrota 0-1 frente a Los Angeles FC, en el Allianz Field.

Aunque el resultado no fue favorable, todas las miradas estuvieron puestas en el rendimiento del ‘10’, quien ha sido blanco de críticas por su falta de continuidad y ritmo competitivo en la MLS. Sin embargo, lejos de esquivar la presión, el propio James salió a hablar con tranquilidad y dejó un mensaje claro sobre su preparación.

“Voy a llegar bien”: el mensaje de James Rodríguez

Tras el compromiso, el mediocampista colombiano fue directo al referirse a su estado de forma y a las dudas que han surgido sobre su nivel.

“Voy a llegar bien, de muy buena manera. Todavía falta un mes. Estoy entrenándome bien, al máximo, a full, como siempre lo he hecho y lo que me toque jugar aquí, creo que va a servir”, aseguró.

Sus palabras buscan calmar a quienes temen que no llegue en óptimas condiciones a la cita mundialista. Y es que, aunque no ha tenido muchos minutos recientemente, el jugador insiste en que su preparación ha sido constante y enfocada.

Un presente con dudas, pero con confianza

El presente de James genera debate. Por un lado, su talento y experiencia lo respaldan como una pieza clave para Colombia. Por otro, su irregularidad en clubes recientes abre interrogantes sobre su verdadero impacto en la cancha.

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Aun así, el volante confía en que este tramo final será determinante. Cada entrenamiento y cada minuto en la MLS pueden marcar la diferencia. Mientras tanto, en Colombia, la expectativa crece y la fe en su talento sigue intacta.