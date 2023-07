Alejandro Restrepo lamentó la falta de efectividad de Pereira: "Desperdiciamos varias jugadas de gol"

El lunes pasado, Deportivo Pereira y Deportivo Cali hicieron su estreno en la Liga Colombiana 2023-II. El conjunto 'matecaña' recibió a los 'azucareros' en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, con la ilusión de darle una nueva alegría a su hinchada. Sin embargo, quienes reclamaron los vallecaucanos se impusieron por 0-2 y reclamaron tres puntos valiosos, dada su difícil situación en la tabla del descenso.

Alejandro Restrepo, entrenador del equipo risaraldense, aceptó que su escuadra se equivocó en algunos tramos del partido. El exDT de Atlético Nacional también señaló que la falta de definición terminó condenando las aspiraciones de su equipo.

“Son circunstancias. Hasta una o dos jugadas antes del gol habíamos tenido el protagonismo en el juego, desperdiciamos varias jugadas de gol y no tuvimos efectividad y ellos fueron creciendo en confianza. Perdimos balones en nuestro reinicio de juego, no fuimos asertivos, no hicimos controles y así llegó el gol. La teníamos nosotros, no ocupamos espacios y ellos hacen una transición rápida y convierten. En el segundo tiempo, hace mucho no enfrentábamos un equipo que nos diera tanto protagonismo en el juego, pero ese es un espacio que tienes que aprovechar. Ellos tienen jugadores rápidos y así llegó el segundo gol”, empezó diciendo Restrepo en rueda de prensa.

Por su parte, Cali mostró una buena versión, efectiva en ataque. Los por ahora dirigidos por Sergio Herrera (recordemos que Jaime de La Pava fue confirmado como el sucesor de Jorge Luis Pinto) convirtieron dos grandes anotaciones, que tuvieron como protagonista a Gustavo Adrián Ramírez. En el primer tanto, el argentino hizo una gran jugada y asistió a Jhon Sfraeiler Cabal; mientras que en el 0-2 definió con frialdad.

"En este tipo de partidos, tienes que convertir"

“Cuando tienes este tipo de partidos, tienes que convertir. Tienes opciones arrancando el juego, debes convertir. Como equipo entender que los partidos son largos y que tienes que agruparte, no puedes perder balones porque vendrán oportunidades en lo que resta del partido. Perdimos pelotas que no erramos, hay pelotas que nos permiten progresar mejor y eso no lo hicimos”, agregó Restrepo.

Sobre los cambios realizados

“No era un partido fácil para entrar porque de la gran conexión que tuvimos los primeros minutos pasamos a una gran desconexión cuando Cali comienza a llegar un poco más y hace el gol. Hay que mirar más la colectividad y no solo el que ingresa que tal vez no compagina bien en esa colectividad. Esa interacción Blanco y Bocanegra con los delanteros no estuvo presente, por el lado opuesto tampoco”, concluyó.