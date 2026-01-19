CANAL RCN
Selección campeona del mundo amenaza con retirarse del Mundial 2026: esta fue la poderosa razón

El país podría retirarse de la competencia que se disputará en junio.

Noticias RCN

enero 19 de 2026
07:37 p. m.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha intensificado su presión sobre el Reino de Dinamarca para adquirir Groenlandia. Lo que la administración estadounidense define como una "necesidad estratégica de seguridad nacional" para frenar la influencia de Rusia y China en el Ártico, es visto en Europa como un ataque directo a la soberanía de un aliado de la OTAN.

La designación de un enviado especial para la isla y la retórica sobre una posible "anexión" o "compra forzosa" han generado un rechazo unánime en Copenhague y Nuuk. "Groenlandia no está en venta y no puede ser tratada como una mercancía", han reiterado las autoridades danesas.

Sin embargo, el estancamiento de las negociaciones y la posibilidad de sanciones económicas de EE. UU. hacia Dinamarca han elevado la temperatura política a niveles sin precedentes.

Selección histórica amenaza con retirarse del Mundial de 2026

En este contexto de fricción, la respuesta más contundente ha surgido desde Alemania. Diversos sectores políticos, liderados por figuras como Jürgen Hardt, portavoz de asuntos exteriores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), han propuesto una medida radical: que la selección alemana, la Die Mannschaft, boicotee el Mundial 2026 que se celebrará precisamente en suelo norteamericano (compartido con México y Canadá).

La propuesta sugiere que Alemania, cuatro veces campeona del mundo y uno de los pilares comerciales de la FIFA, no debería participar en un torneo organizado por un país que, según los proponentes, está vulnerando el derecho internacional en el Ártico.

"No podemos jugar al fútbol en estadios estadounidenses mientras Washington amenaza la integridad territorial de un socio europeo", señalan las voces a favor del boicot.

Esta iniciativa ha generado un intenso debate en la sociedad alemana. Según encuestas recientes publicadas por el diario Bild, un 47 % de la población respaldaría el retiro de la selección si la situación con Groenlandia escala a una intervención militar o económica de facto.

Para la FIFA, la ausencia de Alemania —cabeza de serie del Grupo E junto a Ecuador, Costa de Marfil y Curazao— representaría un desastre logístico y financiero. Históricamente, Alemania nunca ha renunciado a un Mundial por motivos políticos, ni siquiera en las ediciones más polémicas del siglo XX. Un boicot en 2026 marcaría un punto de inflexión donde el fútbol dejaría de ser un espacio neutral para convertirse en la principal herramienta de protesta geopolítica.

