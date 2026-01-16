James Rodríguez estaría cerca de definir su nuevo equipo rumbo al Mundial 2026

El nombre de James Rodríguez vuelve a instalarse con fuerza en el panorama internacional. A pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el volante colombiano se encuentra en un momento clave de su carrera y todo indica que su futuro deportivo podría definirse en los próximos días.

Tras quedar como agente libre luego de su paso por el fútbol mexicano, el capitán de la Selección Colombia analiza opciones que le permitan recuperar continuidad y protagonismo.

En ese escenario, un club de la Major League Soccer (MLS) aparece como el principal candidato para hacerse con sus servicios. Se trata de Austin FC, institución que estaría decidida a realizar una apuesta ambiciosa para convertir al ’10’ en la gran figura de su proyecto deportivo.

Austin FC, el destino que toma ventaja por James Rodríguez

De acuerdo con Jotas Mantilla en el programa 'La FM Más Fútbol', el equipo texano ya tendría preparada una propuesta económica de alto nivel para seducir al futbolista colombiano.

El plan incluiría un contrato cercano a los cinco millones de dólares por temporada, además de otorgarle el estatus de Jugador Franquicia, una figura reservada para los nombres más importantes de la liga.

La oferta no se limitaría únicamente al aspecto salarial. Austin FC buscaría garantizarle a James condiciones exclusivas fuera del campo, con beneficios pensados para su comodidad y enfoque deportivo. La intención es clara: que el colombiano se convierta en el eje del equipo dentro y fuera del terreno de juego.

El club, fundado en 2018, aún trabaja por consolidarse en la MLS y ve en James Rodríguez una oportunidad única para elevar su nivel competitivo, atraer atención mediática internacional y fortalecer su identidad futbolística.

¿James jugará en la MLS?

Más allá de lo económico, la decisión de James estaría directamente relacionada con su objetivo de llegar en plenitud al Mundial. Contar con minutos, liderazgo y un rol indiscutido resulta fundamental para mantenerse como pieza clave en el esquema de Néstor Lorenzo.

Aunque también existirían sondeos desde otros países, el proyecto de Austin FC ofrece algo que el colombiano valora especialmente: titularidad asegurada y protagonismo absoluto.

Además, la presencia de jugadores compatriotas podría facilitar su adaptación y acelerar su integración al plantel.

Por ahora, el entorno del futbolista maneja el tema con cautela, pero las señales apuntan a que su futuro está cada vez más cerca de definirse. La MLS emerge como una opción sólida para que James Rodríguez relance su carrera y mantenga viva su influencia en la Selección Colombia rumbo a la gran cita mundialista.