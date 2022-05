¿Otro caso Byron Castillo?: arquero ecuatoriano también tendría nacionalidad colombiana

La Fifa anunció este miércoles su decisión de "abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura" tras la acusación de la federación de Chile por supuesta falsa nacionalidad del jugador ecuatoriano.

Sin embargo, el caso de Castillo no sería el único y otro futbolista de la selección ecuatoriana también tendría nacionalidad colombiana.

Desde Chile, el entrenador argentino Claudio Borghi, entrenador y comentarista en TNT Sports, sorprendió al afirmar que Alexander Domínguez tendría nacionalidad colombiana.

En declaraciones a ese medio, el argentino recordó una situación que vivió con el actual arquero del Depprtes Tolima.

"A mí me pasó con Alexander Domínguez, el arquero ecuatoriano. Siendo yo el entrenador de Liga de Quito, fuimos a jugar un partido a Colombia y fue mucha gente a saludarlo al hotel, lo que me llamó la atención. Le pregunté si tenía muchos familiares ahí y me dijo: 'Profe, yo soy colombiano'"

Aunque en el registro de nacimiento el arquero nació el 5 de junio de 1987 en Tachina (Ecuador), con información de Antena 2, Domínguez fue sancionado en el 2007 por no tener la documentación de su nacionalidad al día en 2007.

Además, este miércoles en una transmisión de James Rodríguez en Twich y que contó con la presencia de Héctor Fabio Abadía ‘Amaral’, utilero de la Selección Colombia, hizo la siguiente afirmación sobre el portero del Deportes Tolima.

“El arquero de Ecuador, el morocho es de mi pueblo, Puerto Tejada”, comentó ‘Amaral’, quien dejó entrever que se refería a Domínguez.

Ecuador confiado en el caso Byron Castillo

La Federación de Fútbol de Chile presentó ante la Fifa una denuncia en contra de su similar de Ecuador por el "uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad" del jugador Byron Castillo, quien habría nacido en Colombia y espera un dictamen rápido del organismo mundial sobre el tema.

Pero la Federación de Fútbol de Ecuador (FEF) rechazó la denuncia y aseguró que Castillo está "debidamente inscrito en la autoridad legal competente" y cuenta "con toda la documentación nacional en regla", dijo en un comunicado.

Más información: Chile espera que Fifa entregue rápido dictamen por su denuncia contra Ecuador

Siga leyendo: Abogado de Chile habló sobre la denuncia de exclusión a Ecuador de Catar 2022