Alexei no aguantó palabras de César Torres y le respondió de manera contundente

La selección Colombia sub-20 no solo dejó emociones en la cancha durante el Mundial de la categoría, sino también un debate fuera de ella, luego de que el técnico César Torres y el arquero suplente Alexei Rojas protagonizaran un cruce de declaraciones que ha dado de qué hablar entre los hinchas y analistas del fútbol nacional.

El tema surgió tras la eliminación de Colombia en semifinales, cuando Torres fue consultado por la prensa sobre por qué Rojas, quien pertenece al Arsenal inglés, no tuvo minutos en el torneo. La respuesta del entrenador encendió la polémica: “Acá hay un arquero titular que tiene minutos y experiencia en nuestra liga. Después está Alexei, que pertenece al Arsenal, pero que nunca ha jugado. Si revisan, ni siquiera aparece en la foto del primer equipo”, explicó el técnico ante los medios.

Las declaraciones fueron interpretadas como una forma de restarle valor al proceso del joven guardameta en Inglaterra, lo que provocó una inmediata respuesta de Rojas, quien quiso dejar clara su posición y su compromiso con el club londinense.

Alexei Rojas responde y aclara su vínculo con el Arsenal

Horas después de las palabras de Torres, Alexei Rojas también habló con la prensa para aclarar los rumores y reafirmar su pertenencia al plantel profesional del Arsenal, explicando además por qué no apareció en la foto oficial del equipo.

“En las últimas 24 horas han circulado palabras sobre las dudas de si formo parte del plantel profesional del Arsenal o no. Quiero aclarar que cuando se tomó la foto del equipo, yo estaba concentrado con la Selección en Paraguay, preparándome para este Mundial”, señaló el arquero.

Rojas añadió que entrena diariamente con el primer equipo dirigido por Mikel Arteta, compartiendo sesiones con figuras internacionales y aprendiendo de un entorno altamente competitivo. “Soy un miembro firme del plantel y todos los días trabajo para crecer y aportar”, afirmó con contundencia.

La situación ha generado opiniones divididas entre los seguidores. Algunos defienden a Torres por priorizar la continuidad y el ritmo competitivo de su arquero titular, mientras que otros consideran que el DT fue despectivo con un futbolista que representa al país en un club de élite.

En medio de la polémica, queda en evidencia que el futuro de Rojas sigue ligado a Inglaterra, mientras que Torres deberá manejar con prudencia este tipo de situaciones mediáticas que pueden afectar la imagen de su proceso al frente del combinado nacional juvenil.