"Si yo lo veo": asistente técnico de Argentina rompió el silencio tras golpear a Dani Olmo, de España

Luego de que se acabó la final del Mundial 2026 y España se proclamó como el nuevo campeón, se formó una pelea en la mitad de la cancha.

Leandro Paredes se cruzó con Eric García y lo ahorcó. Además, Gavi intentó defender a su compañero de equipo, pero también terminó inmerso en la gresca.

En medio de esa situación, el cuerpo técnico de Argentina intervino con la intención de separar, pero Roberto Ayala también terminó agrediendo a Dani Olmo, el '10' de España.

Por lo tanto, en las últimas horas, el asistente técnico de Lionel Scaloni le concedió una entrevista a Radio La Red y explicó qué fue lo que sucedió.

Así fue como Roberto Ayala, asistente técnico de Argentina, rompió el silencio tras el golpe a Dani Olmo, de España

En el diálogo con Radio La Red, Roberto Ayala indicó que se arrepiente de lo sucedido y que le pediría disculpas a Dani Olmo si se lo llega a cruzar personalmente.

"Me hago cargo porque fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo como quieren decir, sino un empujón y nada más. Todo quedó ahí", expresó el asistente técnico de Lionel Scaloni.

"Fue una reacción a un dicho, pero ya está. Si yo lo veo a Dani Olmo, obviamente que le pediría disculpas en persona, pero no tengo la posibilidad en estos momentos. Esto ha pasado miles de veces, pero últimamente, y más con nuestra selección, no sé si hay una campaña o algo para que se diga que jugamos a otro fútbol", añadió.

Su declaración completa se puede escuchar aquí:

¿Qué podría pasar con Roberto Ayala tras el golpe a Dani Olmo?

A raíz de lo ocurrido cuando se acabó la final entre España y Argentina, la FIFA abrió una investigación formal.

En consecuencia, en los próximos días se podrían notificar sanciones contra Leandro Paredes, Roberto Ayala y Nahuel Molina, que estuvieron involucrados en cruces verbales y físicos con Rodri, Gavi, Eric García y Dani Olmo.