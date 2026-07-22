CANAL RCN
Deportes

"Si yo lo veo": asistente técnico de Argentina rompió el silencio tras golpear a Dani Olmo, de España

Roberto Ayala explicó qué fue lo que sucedió después de que el árbitro pitó el final del partido.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 22 de 2026
04:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de que se acabó la final del Mundial 2026 y España se proclamó como el nuevo campeón, se formó una pelea en la mitad de la cancha.

Leandro Paredes se cruzó con Eric García y lo ahorcó. Además, Gavi intentó defender a su compañero de equipo, pero también terminó inmerso en la gresca.

VIDEO: Asistente de Scaloni golpeó en la cara a Dani Olmo tras perder la final
RELACIONADO

VIDEO: Asistente de Scaloni golpeó en la cara a Dani Olmo tras perder la final

En medio de esa situación, el cuerpo técnico de Argentina intervino con la intención de separar, pero Roberto Ayala también terminó agrediendo a Dani Olmo, el '10' de España.

Por lo tanto, en las últimas horas, el asistente técnico de Lionel Scaloni le concedió una entrevista a Radio La Red y explicó qué fue lo que sucedió.

Así fue como Roberto Ayala, asistente técnico de Argentina, rompió el silencio tras el golpe a Dani Olmo, de España

En el diálogo con Radio La Red, Roberto Ayala indicó que se arrepiente de lo sucedido y que le pediría disculpas a Dani Olmo si se lo llega a cruzar personalmente.

"Me hago cargo porque fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo como quieren decir, sino un empujón y nada más. Todo quedó ahí", expresó el asistente técnico de Lionel Scaloni.

"Fue una reacción a un dicho, pero ya está. Si yo lo veo a Dani Olmo, obviamente que le pediría disculpas en persona, pero no tengo la posibilidad en estos momentos. Esto ha pasado miles de veces, pero últimamente, y más con nuestra selección, no sé si hay una campaña o algo para que se diga que jugamos a otro fútbol", añadió.

Su declaración completa se puede escuchar aquí:

¿Qué podría pasar con Roberto Ayala tras el golpe a Dani Olmo?

A raíz de lo ocurrido cuando se acabó la final entre España y Argentina, la FIFA abrió una investigación formal.

Hubo un giro INESPERADO tras la fuerte pelea entre Paredes y Gavi: esta fue la decisión que se tomó
RELACIONADO

Hubo un giro INESPERADO tras la fuerte pelea entre Paredes y Gavi: esta fue la decisión que se tomó

En consecuencia, en los próximos días se podrían notificar sanciones contra Leandro Paredes, Roberto Ayala y Nahuel Molina, que estuvieron involucrados en cruces verbales y físicos con Rodri, Gavi, Eric García y Dani Olmo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

Los 6 países que ya tienen asegurado su boleto al Mundial 2030: lista completa y razones de la FIFA

Selección de Argentina

'Chiqui' Tapia y otros dirigentes argentinos bajo la lupa del FBI: operativo en Nueva York

Fútbol

Jugador de Argentina se despidió de la selección tras la final del Mundial 2026

Otras Noticias

Abelardo de la Espriella

Senado aprueba proposición para que Abelardo de la Espriella se posesione en Cauca

La votación se llevó a cabo este miércoles 22 de julio. Hubo 55 votos por el Sí y 32 por el No. Ahora, tendrá que darse el debate en la Cámara.

Nicolás Maduro

Así fue el operativo para llevar a Maduro al tribunal: unidades armadas, helicóptero y carros blindados

La tercera audiencia fue corta y se confirmó la fecha en la que iniciará el juicio en 2027.

Turismo

Calendario de festivos en Colombia: esta es la fecha del próximo fin de semana largo de agosto

Antioquia

Crisis en la salud azota a Antioquia: hospitales anuncian suspensión de servicios para EPS Coosalud

Masterchef Celebrity Colombia

¡Se tomaron las redes! Estos son los mejores memes del primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia 2026