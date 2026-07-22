Atención Bogotá: proponen descuento del 50 % en intereses de impuestos para deudores

Un nuevo alivio financiero para miles de contribuyentes morosos en la capital colombiana acaba de entrar en el debate público. En las últimas horas, se presentó ante el Concejo de Bogotá una propuesta formal para otorgar un descuento de hasta el 50 % en los intereses de mora a las personas que tengan deudas pendientes en sus obligaciones tributarias con el Distrito.

La medida, que busca mitigar el impacto de la cartera morosa y darle una mano al bolsillo de las familias y empresarios bogotanos, aplicarían para cobros vencidos de tributos clave como el impuesto Predial, el impuesto sobre Vehículos Automotores y el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

¿En qué consiste la propuesta de alivio tributario?

De ser aprobada la iniciativa, la Secretaría Distrital de Hacienda habilitaría un esquema temporal de pago donde los contribuyentes en mora puedan sancionar sus deudas pagando el 100 % del capital adeudado pero recibiendo un descuento sustancial en las penalidades por mora.

El objetivo principal de este proyecto es doble. En primera medida, busca brindar la oportunidad de ponerse al día sin que el peso de los intereses acumulados haga inviable la deuda.

Por otro lado, y no menos importante para el distrito, se busca aumentar la recaudación fiscal mediante el incentivo de pago rápido, recuperando recursos que hoy están congelados en procesos de cobro coactivo.

¿Quiénes se beneficiarían con la reducción de intereses?

El beneficio estaría dirigido a todas las personas naturales y jurídicas que registren obligaciones tributarias vencidas de años anteriores en Bogotá.

Para que este descuento del 50 % en intereses sea una realidad, el proyecto deberá surtir sus debates correspondientes en las comisiones del Concejo de Bogotá y posteriormente ser sancionado por la Alcaldía Mayor.

De momento, la propuesta ya genera expectativa entre los contribuyentes de la capital que están a la espera de los calendarios, requisitos y fechas límites que fijará la administración distrital una vez avance su trámite normativo.