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¿Pasó algo en el camerino? Revelan arenga completa de Messi antes de la final del Mundial 2026 vs. España

Descubra todo lo que se dijeron los jugadores unos minutos antes de salir al terreno de juego del Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 22 de 2026
04:44 p. m.
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Después de que Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 vs. España, una gran cantidad de hinchas 'albicelestes' aseguraron que sus jugadores tuvieron una actitud extraña en el partido disputado en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Además, en medio de esa coyuntura, llamó la atención un corto fragmento en el que Lionel Messi les pidió a sus compañeros que "se olvidaran de todo" y comenzaron a circular supuestas versiones de que los jugadores argentinos habrían podido tener un desacuerdo por la bandera de las Malvinas mostrada después del triunfo vs. Inglaterra.

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Sin embargo, en las últimas horas, ESPN reveló la arenga completa y quedó claro que simplemente los futbolistas 'albicelestes' estaban concentrados y analizando detalladamente al rival que iban a enfrentar.

Video: así fue la arenga completa de Lionel Messi y sus compañeros antes de la final del Mundial 2026 vs. España

Minutos antes de saltar al terreno de juego del Estadio Nueva York/Nueva Jersey, 'Leo' Messi les pidió a sus compañeros que únicamente se enfocaran en jugar.

Además, 'Dibu' Martínez y Lisandro Martínez advirtieron algunas de las fortalezas españolas.

El diálogo revelado fue el siguiente:

  • Messi: "Tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal es que estemos tranquilos. Pensemos en jugar y no más. Tranquilidad, olvidémonos de todo y solo juguemos. Dale".
  • 'Dibu' al 'Cuti' Romero: "Son 2 y 1 si vos vas para afuera. Con Lamine te van a presionar. Fíjate del pase ese filtrado adentro si es para poder girar a algún lado.
  • Lisandro Martínez: 'Dibu', hay que tener cuidado cuando enganchan porque siempre tratan de abrir el pie. ¿No?
  • 'Dibu': Sí, sí, sí.
  • Lisandro Martínez: Vamos, Nico (Tagliafico), lo vas a borrar todo el partido. Vamos, 'Dibu', firme en todas, métetelo en la cabeza. Agarra todas las pelotas.
  • Messi a 'Dibu', 'Cuti' y Lisandro: Cuando pasen, diles a Leandro y a Enzo que no se vayan adelante.
  • 'Dibu': Hoy es mi día, hoy será para la historia.

Roberto Ayala, asistente técnico de Argentina, desmintió problemas en el camerino

Este 22 de julio de 2026, Roberto Ayala conversó con Radio La Red y aseguró que son una locura las teorías conspirativas que se han instalado tras la derrota vs. España.

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"Son cosas que escuchamos y decimos que no puede ser que las estén diciendo. Sinceramente, no lo entendemos porque no ha pasado nada de eso", señaló.

"Ha habido un equipo que te ha superado y listo, no hay que buscar más. Hay que hablar simplemente de fútbol y de lo que realmente ha pasado en el campo. Después, lo otro no suma", añadió.

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