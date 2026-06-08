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¿Alfredo Arias se va tras su bicampeonato con Junior? ¡Ya tomó una decisión y la anunció!

El director técnico uruguayo habló abiertamente en la rueda de prensa.

Foto: Junior en Instagram.

Noticias RCN

junio 08 de 2026
08:20 p. m.
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Junior de Barranquilla le ganó la final de la Liga BetPlay 2026 I a Atlético Nacional y se coronó como el bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano.

El 'tiburón' se impuso 3-1 en el global y conquistó su estrella 12 en el estadio Atanasio Girardot.

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En la ida, los dirigidos por Alfredo Arias ganaron 3-0 con goles de Castrillón y Muriel.

Mientras tanto, Atlético Nacional ganó 1-0 en la vuelta con un gol de Edwin Cardona, pero no pudo seguir recortando la distancia y perdió la posibilidad de llegar a 19 títulos ligueros.

Luego de celebrar el título en la cancha del Atanasio Girardot, Alfredo Arias atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa y respondió si piensa irse o no de la institución barranquillera.

¿Qué fue lo que dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¡Alfredo Arias quiere quedarse en Junior para pelear el tricampeonato!

En el diálogo con la prensa, Alfredo Arias reconoció que el campeonato fue complicado y que, incluso, él y su plantel fueron cuestionados.

Sin embargo, destacó el ímpetu que les permitió conseguir el título y reveló que su idea es continuar dirigiendo al Junior para conquistar el tricampeonato.

"Ahora vamos por el tricampeonato", fueron las palabras exactas del actual director técnico de Junior.

Asimismo, en la misma rueda de prensa, Alfredo Arias expresó que está la disposición de seguir y que únicamente falta la firma.

"No renové todavía, tengo contrato hasta el 30 de junio. Don Fuad manifestó públicamente que quiere que yo continúe, yo también deseo seguir y ahora solo falta la formalidad de la profesionalidad. Esperemos llegar a un acuerdo", concluyó.

¿Cómo fue el camino de Junior para llegar a la final de la Liga BetPlay 2026 I?

Luego de ser segundo del 'todos contra todos', el sorteo determinó que Junior debía enfrentar a Once Caldas en los cuartos de final y le venció con un marcador global de 3-2.

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Además, el 'tiburón' se midió frente a Independiente Santa Fe en la semifinal y, luego de empatar 1-1 en Bogotá y 0-0 en Barranquilla, lo eliminó por penales y clasificó a la final.

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