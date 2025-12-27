Atlético Nacional estaría cerca de romper el mercado con este multicampeón de River Plate: así juega

Atlético Nacional ya está pensando en lo que será el 2026, donde, además de los compromisos locales, tendrá participación en la Copa Sudamericana.

Es así como ha comenzado a establecer diálogos con los jugadores que le interesan y, de acuerdo con lo que se reveló, estaría cerca de llegar a un acuerdo con un multicampeón de River Plate.

¿De quién se trata? ¿Cómo juega? ¿En qué fase se encontraría la negociación? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¡Atlético Nacional tendría un acuerdo con Milton Casco, 13 veces campeón con River Plate!

En las horas de la mañana del 26 de diciembre de 2025, el periodista argentino Germán García Grova informó que Atlético Nacional logró avanzar por Milton Casco y que faltarían mínimos detalles para que se concrete su llegada.

"Milton Casco está en negociaciones encaminadas para reforzar Atlético Nacional. El lateral derecho está libre tras su paso por River", escribió el comunicador.

Además, posteriormente, César Luis Merlo, el periodista argentino especializado en fichajes, agregó que ya existiría un preacuerdo.

"Principio de acuerdo entre Milton Casco y Atlético Nacional. El ex defensor de River espera toda la documentación para firmar el acuerdo por un año", detalló.

Sin embargo, en medio de este panorama, aún no se sabe si Atlético Nacional logrará la continuidad de Camilo Cándido o si el lateral uruguayo irá a un nuevo club.

Así juega Milton Casco, el multicampeón de River Plate que estaría muy cerca de Atlético Nacional

Durante la última época dorada de River Plate, Milton Casco, por lo general, fue el lateral izquierdo titular y, de hecho, llegó a ser denominado como el mejor del fútbol argentino en su posición.

A lo largo de su carrera, Milton Casco se ha caracterizado por tener un buen 'timing' y cuidar la distancia para anticipar a los extremos antes de que puedan recibir el balón.

Además, ha demostrado tener mucha técnica para sacar el balón limpio desde el fondo y lanzarse constantemente al ataque para enviar centros o, incluso, llegar a posición de gol.

Algunas de sus virtudes durante los últimos años se pueden apreciar en el siguiente video que fue subido a Youtube por un usuario identificado como 'Discoteca Ferreira':

Actualmente, Milton Casco tiene 37 años y cumplirá los 38 el 11 de abril.