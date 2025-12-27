CANAL RCN
Deportes

Atlético Nacional estaría cerca de romper el mercado con este multicampeón de River Plate: así juega

El 'verde' ya tendría un principio de acuerdo con el jugador para que sea uno de sus nuevos refuerzos.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

diciembre 27 de 2025
07:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional ya está pensando en lo que será el 2026, donde, además de los compromisos locales, tendrá participación en la Copa Sudamericana.

Es así como ha comenzado a establecer diálogos con los jugadores que le interesan y, de acuerdo con lo que se reveló, estaría cerca de llegar a un acuerdo con un multicampeón de River Plate.

Atlético Nacional estaría muy cerca de concretar el reemplazo de Marino Hinestroza: él es y así juega
RELACIONADO

Atlético Nacional estaría muy cerca de concretar el reemplazo de Marino Hinestroza: él es y así juega

¿De quién se trata? ¿Cómo juega? ¿En qué fase se encontraría la negociación? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¡Atlético Nacional tendría un acuerdo con Milton Casco, 13 veces campeón con River Plate!

En las horas de la mañana del 26 de diciembre de 2025, el periodista argentino Germán García Grova informó que Atlético Nacional logró avanzar por Milton Casco y que faltarían mínimos detalles para que se concrete su llegada.

"Milton Casco está en negociaciones encaminadas para reforzar Atlético Nacional. El lateral derecho está libre tras su paso por River", escribió el comunicador.

Además, posteriormente, César Luis Merlo, el periodista argentino especializado en fichajes, agregó que ya existiría un preacuerdo.

"Principio de acuerdo entre Milton Casco y Atlético Nacional. El ex defensor de River espera toda la documentación para firmar el acuerdo por un año", detalló.

Sin embargo, en medio de este panorama, aún no se sabe si Atlético Nacional logrará la continuidad de Camilo Cándido o si el lateral uruguayo irá a un nuevo club.

Así juega Milton Casco, el multicampeón de River Plate que estaría muy cerca de Atlético Nacional

Durante la última época dorada de River Plate, Milton Casco, por lo general, fue el lateral izquierdo titular y, de hecho, llegó a ser denominado como el mejor del fútbol argentino en su posición.

A lo largo de su carrera, Milton Casco se ha caracterizado por tener un buen 'timing' y cuidar la distancia para anticipar a los extremos antes de que puedan recibir el balón.

Alarmas en Atlético Nacional: podría perder una figura más aparte de Marino Hinestroza
RELACIONADO

Alarmas en Atlético Nacional: podría perder una figura más aparte de Marino Hinestroza

Además, ha demostrado tener mucha técnica para sacar el balón limpio desde el fondo y lanzarse constantemente al ataque para enviar centros o, incluso, llegar a posición de gol.

Algunas de sus virtudes durante los últimos años se pueden apreciar en el siguiente video que fue subido a Youtube por un usuario identificado como 'Discoteca Ferreira':

Actualmente, Milton Casco tiene 37 años y cumplirá los 38 el 11 de abril.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

Entre cascadas y paisajes verdes: así vive James Rodríguez sus vacaciones de fin de año

Mercado de Fichajes

Marino Hinestroza acapara portadas en Argentina y despierta expectativa total

Fútbol

James Rodríguez recibe nuevo 'portazo' a pocos días de terminarse el 2025: importante club lo descartó

Otras Noticias

Transmilenio

¡Usuarios de Transmilenio celebran! Reabren importante estación después de un año

La estación beneficiará a 800 mil personas y contará con 14 servicios hacia occidente, sur y norte.

Estados Unidos

Nigeria confirma que entregó información a EE.UU. antes de bombardeos contra el Estado Islámico

El ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria, Yusuf Tuggar, aseguró que “fue Nigeria quien proporcionó información”.

Turismo

Avianca hace advertencia a viajeros que tienen planeado ir a Estados Unidos para este fin de año

Redes sociales

El Año Viejo de Karina García encendió las redes: así es la muñeca que es viral

Quemados con pólvora

Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores