Alianza FC se quejó formalmente e hizo solicitudes por el arbitraje frente a Millonarios

Alianza Valledupar se pronunció formalmente respecto a lo que fue el arbitraje del encuentro del pasado domingo frente a Millonarios y su derrota en condición de visitante, haciendo peticiones a la Comisión Arbitral, pues señalaron que "tanto el árbitro central como el VAR tomaron decisiones erradas que perjudicaron directamente a nuestro equipo".

Mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, Alianza FC se quejó de las decisiones arbitrales del encuentro frente a Millonarios y enumeró cinco acciones en las que supuestamente el juez y el VAR no decidieron correctamente, por lo que su equipo fue perjudicado.

Cinco jugadas de Alianza FC vs. Millonarios

Millonarios derrotó a Alianza en el Nemesio Camacho el Campín por dos goles a cero y realmente fueron varios las ocasiones en las que se tuvo que esperar el pronunciamiento del VAR para que el árbitro central definiera.

Sobre los primeros minutos Alianza sufrió la expulsión de uno de sus jugadores, lo que generó que Millonarios dominará el encuentro de principio a fin. Sin embargo, no fue solo esta acción la que causó polémica entre los jugadores del equipo vallenato.

Anulación del gol de Luis Pérez

Alianza reclamó que se pudo ver que Andrés Llinás habilitaba a Pérez al momento de anotar. Sin embargo, la acción del gol fue anulada después de una revisión de bastante tiempo por parte del VAR.

Incidente en el minuto 82 y posible penal

Desde Alianza reclamaron una infracción a John García dentro del área, quien "fue objeto de empujones y coacción por parte de tres jugadores del equipo contrario" sin que se pitara el penal.

Decisión arbitral en el minuto 23 que derivó en penal a Millonarios

Señalan una mala señalización de tiro de esquina, a favor de Millonarios, el cual derivó en la segunda pena máxima para los albiazules: "En consecuencia de este error arbitral y de decretar injustamente un tiro de esquina, se deriva la segunda pena máxima en contra de nuestro Club".

Agresión no sancionada en el minuto 31

"Nuestro jugador Rubén Manjarrés fue víctima de una agresión en el rostro por parte del jugador de Millonarios FC Dewar Victoria", escribieron en el comunicado, exigiendo por lo menos una tarjeta amarilla para el jugador ‘embajador’.

Expulsión de Jhair Castillo en el minuto 7

Finalmente, el club se pronunció en contra de la tarjeta roja que se sancionó mediante intervención del VAR y por una falta de último hombre. "En nuestra interpretación, el jugador aún estaba muy lejos de la portería, no tenía total control del balón y existía un defensor que estaba en la misma línea del delantero, por lo que no era una ocasión manifiesta de gol y no debió sancionarse con tarjeta roja directa".