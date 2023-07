Los millones de dólares que se gastó el Junior en las últimas temporadas vs. sus resultados

Junior de Barranquilla está viviendo un momento muy complicado en el panorama deportivo. El equipo 'tiburón' es último en la tabla en el torneo finalización en Colombia, donde perdió sus dos primeros partidos sin haber anotado un solo gol. Sumado a esto, se dio toda la novela de Juan Fernando Quintero en los últimos meses, con el jugador llegando como el futbolista mejor pagado en la historia del FPC, y saliendo de la institución solo siete meses después.

Además, en lo deportivo, el equipo de Hernán Darío Gómez no muestra un buen funcionamiento. Pese a contar con muy buenos jugadores, su juego en fase de ataque deja mucho que desear, y los aficionados barranquilleros no están contentos por el pobre despliegue ofensivo del equipo. El club no pasó a cuadrangulares en el torneo apertura del 2023, y ya completa cuatro años sin ganar una estrella, y tres años sin títulos.

El equipo es uno de los más poderosos del país en cuanto a lo económico. Ha hecho fichajes de gran envergadura a lo largo de su historia, pero en años recientes, estos han incrementado, pero no han dado réditos en el aspecto deportivo.

Lo bueno es que, según el portal Transfermarket, el Junior es un equipo acostumbrado a traer jugadores que finalizan contrato con otros clubes. Sin embargo, los contratos que ofrece el Junior son de sueldos muy elevados, y esto es lo que genera polémica, puesto que, en los últimos años, estos sueldos no justifican las inversiones hechas porque no hubo títulos.

Grandes inversiones no significan títulos

Yendo de lo más actual hacia atrás, solo viendo las cifras del fichaje de Juan Fernando Quintero, esta inversión no se justificó en lo deportivo. 'JuanFer' solo jugó siete partidos con Junior, donde marcó un gol y una asistencia. Su contrato era por todo el 2023, y según diferentes portales, iba a recibir un salario de dos millones de dólares como remuneración.

En el 2022, una de las mayores apuestas del Junior de Barranquilla fue contratar al delantero Miguel Ángel Borja. El gasto fue grande, pues pagaron 3.3 millones de dólares al Palmeiras de Brasil por hacerse con los servicios del atacante. Esta fue otra inversión que no dio réditos en lo deportivo, pues en los dos torneos del año, no lograron siquiera llegar a la final de liga.

Además, contrataron como agentes libres a jugadores de renombre como Fernando Uribe, Yesus Cabrera, Daniel Giraldo y Omar Albornoz, quienes también cobraron un importante sueldo, y no consiguieron títulos. Lo más cercano que estuvieron fue en la Copa BetPlay, donde perdieron la final con Millonarios.

Plantilla más cara del país sin títulos

Según el portal Transfermarket, las tres plantillas profesionales más caras del país son las siguientes:

Atlético Nacional - 23.25 millones de euros

Millonarios - 20.1 millones de euros

Junior de Barranquilla - 17.83 millones de euros

Viendo estos datos, el Junior de Barranquilla es el equipo que tiene la plantilla más cara del país, que no ha sido campeón en años recientes. Millonarios fue campeón de liga en el primer semestre del 2023, y campeón de Copa a finales del 2022. Por su parte, Nacional fue campeón de liga en el primer semestre del 2022, y ganó la Superliga a principios del 2023.

Junior levantó por última vez un trofeo de liga en el primer semestre del 2019, cuando derrotó al Deportivo Pasto, y posteriormente, ganó la Superliga del 2020 al ganarle al América de Cali. Cabe destacar también que en el 2022, año en el que Junior no llegó a ninguna final de liga, tenían la plantilla más cara del país, valorada en 30 millones de euros.

Malos resultados en torneos internacionales

Por otro lado, están las actuaciones del Junior de Barranquilla en torneos internacionales en los últimos años. En 2023, fueron eliminados en las rondas de clasificación de la Copa Sudamericana por el Deportes Tolima. En comparación con Nacional y Millonarios, los de Medellín clasificaron a octavos de final de Libertadores, y los bogotanos jugaron la primera ronda de Copa Sudamericana.

En 2022, jugaron la Copa Sudamericana, pero quedaron eliminados en la primera ronda, y en 2021, no superaron la primera ronda de la Copa Libertadores.

Esta suma de malos resultados en lo deportivo demuestran que las grandes inversiones del club en los últimos años no han significado buenos resultados en lo deportivo, y dejan el cuestionamiento si verdaderamente son necesarias sin un proyecto deportivo claro.