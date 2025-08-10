Álvaro Montero ilusionó a hinchas de Millonarios y se preguntan por un posible regreso

El arquero guajiro Álvaro Montero volvió a encender las redes sociales y a ilusionar a toda la hinchada de Millonarios con una publicación que rápidamente se hizo viral. Actualmente concentrado con la selección Colombia para los amistosos frente a México y Canadá en territorio estadounidense, el portero sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación en su cuenta de Instagram con una canción que los fanáticos embajadores reconocieron de inmediato.

El tema elegido por Montero fue “No me arrepiento de este amor”, una de las canciones más emblemáticas que suena en El Campín cuando la hinchada albiazul apoya al equipo. La elección no pasó desapercibida, y en cuestión de minutos su publicación se llenó de comentarios de aficionados pidiéndole que regrese al club que tantas alegrías le dio.

La hinchada pide su regreso y recuerda su legado en Bogotá

Desde que Montero partió rumbo a Vélez Sarsfield de Argentina, su ausencia se ha sentido en el arco de Millonarios. En el conjunto argentino, el guajiro no ha tenido la continuidad esperada, lo que ha alimentado los rumores sobre una posible salida en el próximo mercado de fichajes. Por eso, su publicación fue interpretada por muchos como una señal de nostalgia o incluso una indirecta sobre un posible regreso al cuadro bogotano.

Los mensajes de los hinchas fueron inmediatos: “Vuelve, Montero, este es tu hogar”, “Te extrañamos en El Campín” o “El arco azul te espera”, fueron algunos de los cientos de comentarios que inundaron su cuenta. Montero, quien fue pieza clave en el título de Liga y Superliga con los azules, siempre ha manifestado su cariño por Millonarios y su respeto por la institución.

Aunque por ahora no hay confirmaciones oficiales, su gesto ha reavivado la esperanza de los aficionados embajadores, quienes sueñan con volver a ver al arquero guajiro defendiendo el arco en Bogotá. Una simple canción bastó para encender la ilusión azul.