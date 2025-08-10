"En la etapa más difícil de mi vida Millonarios estuvo a mi lado": Russo, el héroe de la 15

El fútbol sudamericano está de luto. Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino, falleció este miércoles 8 de octubre en horas de la tarde, luego de batallar durante varios años contra el cáncer de próstata y vejiga. La noticia conmocionó profundamente al mundo del deporte, especialmente a Colombia, país donde dejó una huella imborrable por su paso exitoso y humano al frente de Millonarios Fútbol Club.

El club embajador fue uno de los primeros en manifestar su pesar, publicando en sus redes sociales un sentido video homenaje con imágenes de los momentos más memorables de Russo en el banquillo azul. La publicación, acompañada por un mensaje de despedida, generó una oleada de reacciones y miles de comentarios de agradecimiento hacia el técnico que marcó una época dorada en la historia reciente del equipo bogotano.

Un legado eterno en el corazón embajador

Miguel Ángel Russo será recordado por los hinchas de Millonarios como el líder que devolvió la gloria al club. En 2017 conquistó la Liga frente a Santa Fe y meses después la Superliga frente a Atlético Nacional, títulos que lo consagraron como ídolo. Pero más allá de los trofeos, los aficionados destacan su humildad, humanidad y conexión emocional con la institución.

En redes sociales, los seguidores del conjunto albiazul revivieron videos, frases y recuerdos del entrenador, haciendo tendencia su nombre y su legado. En una de sus últimas apariciones públicas, Russo se quebró al hablar de su enfermedad y del cariño recibido en Bogotá. “Todo se cura con amor”, decía con la serenidad que siempre lo caracterizó. Y también, en una frase que quedó marcada para los hinchas: “Millonarios estuvo en la etapa más difícil de mi vida”.

Hoy, el fútbol colombiano despide a un hombre que enseñó que el éxito no solo se mide en títulos, sino en el afecto y respeto que deja en quienes lo rodearon. Miguel Ángel Russo vivirá para siempre en el corazón embajador.