CANAL RCN
Deportes

"En la etapa más difícil de mi vida Millonarios estuvo a mi lado": Russo, el héroe de la 15

Millonarios y sus hinchas lamentan la muerte de Miguel Ángel Russo, el DT que les entregó la estrella número 15.

Miguel Russo
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
06:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol sudamericano está de luto. Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino, falleció este miércoles 8 de octubre en horas de la tarde, luego de batallar durante varios años contra el cáncer de próstata y vejiga. La noticia conmocionó profundamente al mundo del deporte, especialmente a Colombia, país donde dejó una huella imborrable por su paso exitoso y humano al frente de Millonarios Fútbol Club.

El club embajador fue uno de los primeros en manifestar su pesar, publicando en sus redes sociales un sentido video homenaje con imágenes de los momentos más memorables de Russo en el banquillo azul. La publicación, acompañada por un mensaje de despedida, generó una oleada de reacciones y miles de comentarios de agradecimiento hacia el técnico que marcó una época dorada en la historia reciente del equipo bogotano.

Luto en el fútbol sudamericano: murió Miguel Ángel Russo, de 69 años
RELACIONADO

Luto en el fútbol sudamericano: murió Miguel Ángel Russo, de 69 años

Un legado eterno en el corazón embajador

Miguel Ángel Russo será recordado por los hinchas de Millonarios como el líder que devolvió la gloria al club. En 2017 conquistó la Liga frente a Santa Fe y meses después la Superliga frente a Atlético Nacional, títulos que lo consagraron como ídolo. Pero más allá de los trofeos, los aficionados destacan su humildad, humanidad y conexión emocional con la institución.

En redes sociales, los seguidores del conjunto albiazul revivieron videos, frases y recuerdos del entrenador, haciendo tendencia su nombre y su legado. En una de sus últimas apariciones públicas, Russo se quebró al hablar de su enfermedad y del cariño recibido en Bogotá. “Todo se cura con amor”, decía con la serenidad que siempre lo caracterizó. Y también, en una frase que quedó marcada para los hinchas: “Millonarios estuvo en la etapa más difícil de mi vida”.

"Todo se cura con amor": así fue el recordado paso de Miguel Ángel Russo por Millonarios
RELACIONADO

"Todo se cura con amor": así fue el recordado paso de Miguel Ángel Russo por Millonarios

Hoy, el fútbol colombiano despide a un hombre que enseñó que el éxito no solo se mide en títulos, sino en el afecto y respeto que deja en quienes lo rodearon. Miguel Ángel Russo vivirá para siempre en el corazón embajador.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Ángel Russo

"Te amo": conmovedores mensajes de Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Fútbol

Jugadores de Boca Juniors se enteraron de la muerte de Miguel Ángel Russo en pleno partido

Miguel Ángel Russo

Dolor profundo: este fue el sentido comunicado con el que Boca Juniors confirmó la muerte de Miguel Russo

Otras Noticias

Ciberseguridad

Alerta a usuarios de Bre-B por peligroso mensaje de estafa que está llegando a sus celulares

Delincuentes están haciendo de las suyas para estafar a millones de víctimas que se han inscrito con el sistema de llaves.

Israel

Anuncian acuerdo histórico: Israel y Hamás aceptan la primera fase de su plan de paz en Gaza

Donald Trump aseguró que todos los rehenes serán liberados “muy pronto”.

Secretaría de Seguridad

Delincuentes se habrían llevado una fortuna en robo a cajero automático en Bogotá: autoridades dieron un estimado

Tecnología

La fiesta tecnológica de OPPO: llega el Reno14, el “AI party bestie”

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional