CANAL RCN
Deportes

Millonarios remontó un partido clave y sigue con vida: América, prácticamente eliminado

Dos errores en la defensa de América de Cali le dieron la posibilidad a Millonarios de ganar un partido determinante en 'El Campín.

Millonarios América de Cali
FOTO: Millonarios

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
09:28 p. m.
América de Cali revivió a Millonarios en 'El Campín' tras un partido insólito. El cuadro escarlata logró ponerse en ventaja en el marcador, siendo superior a lo largo del encuentro, pero dos errores infantiles le dieron la posibilidad a los bogotanos de seguir en la pelea en la Liga BetPlay.

Era un duelo de necesitados, pues ambos equipos venían con 14 puntos y en los puestos bajos de la tabla de posiciones, pero al final Millonarios termina quedándose con los tres puntos y con buenas opciones para clasificar a las finales, mientras que los caleños, prácticamente eliminados.

La insólita remontada de Millonarios

América se fue al frente con una buena jugada colectiva que firmó el extremo Jan Lucumí con un potente remate, dejando sin opciones a Diego Novoa. Aunque no tuvo otras grandes chances, el equipo de David González controlaba el juego para sostener la ventaja.

Sin embargo, Joel Graterol, uno de los más fuertes de América de Cali, falló en el arco y le entregó el empate a los locales tras un potente remate de Dewar Victoria que se le pasó entre las piernas. El blooper de la jornada en el fútbol colombiano.

Sobre el final del encuentro, Daniel Bocanegra cometió un error impensado para alguien de su experiencia. Levantó la mano por los aires y conectó el balón tras un tiro de esquina rival, provocando penal en contra, que Leonardo Castro cambió por gol.

Las cuentas de América y Millonarios tras el triunfo

América de Cali se quedó con un margen muy pequeño de error en el todos contra todos de la Liga BetPlay. El equipo solo tiene 14 puntos y quedan 18 en disputa. Si quieren clasificar, tienen que hacer prácticamente un pleno en las fechas restantes para llegar a 32, lo que suena casi imposible.

Entre tanto, Millonarios quedó con 17 unidades y ahora se ubica en la casilla 12, a tres puntos del octavo que es Deportivo Cali. Ganando un par de fechas más, se podrían meter seriamente en la pelea.

